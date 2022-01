Deep Beyond, la nuova serie di Mirka Andolfo, David Goy e Andrea Broccardo

Dopo l’anteprima pubblicata in occasione del Free Comic Book Day a dicembre 2021, a Febbraio arriva il primo volume di Deep Beyond, la nuova serie fantascientifica di Mirka Andolfo, David Goy e Andrea Broccardo, pubblicato da Star Comics sotto l’etichetta Astra.

Il primo capitolo di questo thriller fantascientifico ambientato in una Terra devastata dalle conseguenze del Millennium Bug arriverà sugli scaffali il 16 Febbraio, e vedrà Mirka Andolfo limitarsi, per la prima volta, al solo ruolo di sceneggiatrice, coadiuvata da David Goy.

L’autrice di Sweet Paprika, Contronatura, Mercy e Sacro/Profano firma una storia in cui i personaggi femminili sono ancora in primo piano, in un’avventura in cui per provare a trovare rimedio alla diminuzione della vita sul pianeta un gruppo di ricercatori tenta, nonostante le difficoltà, di studiare e comprendere cosa si nasconda nelle profondità degli abissi. Qualcosa di misterioso e pericoloso, che potrebbe causare una catastrofe di proporzioni inimmaginabili.

L’atmosfera sottomarina intensa e delicata della storia è portata su carta dalla matita di Andrea Broccardo, disegnatore con un passato in Bonelli molto attivo negli ultimi anni sulle testate Marvel legate a Star Wars, e dai colori di Barbara Nosenzo, che daranno vità agli inquietanti mostri marini fluorescenti che abitano gli abissi in cui si svolge la vicenda.

Deep Beyond verrà anche serializzato negli Stati Uniti da Image Comics in una versione in 12 numeri, mentre la versione italiana edita da Star Comics dovrebbe consistere di 4 volumi.

Deep Beyond: gli autori

Mirka Andolfo è una illustratrice e scrittrice napoletana, apprezzata in particolare per la forza e l’intensità dei suoi personaggi femminili.

È l’autrice delle hit internazionali Sweet Paprika, Mercy, Contronatura e Sacro/Profano: le sue serie sono pubblicate in più di 28 paesi del mondo, e hanno superato le 700.000 copie vendute.

Nel 2020 ha ricevuto il “Premio wow: eccellenza italiana nel mondo” (Etna Comics) e il “Premio Micheluzzi per il migliore Disegno” (Napoli COMICON).

Dal 2015 collabora con DC Comics, lavorando su testate come Superman vs. Lobo, Wonder Woman, Harley Quinn, Bombshells, e sulla recente hit Punchline.

Nel 2020 è diventata il primo autore italiano di sempre a scrivere e disegnare una storia per DC (Harley Quinn Black+White+Red). È al lavoro sulla sua seconda storia “in solitaria” (con protagonista Wonder Woman). Andolfo scrive per The Walt Disney Company, Marvel, Dynamite (Red Sonja), BOOM! Studios (The Amazing World of Gumball, Buffy the Vampire Slayer), ha illustrato alcuni capitoli della pluripremiata serie Ms. Marvel (Marvel), e collabora e ha collaborato a vario titolo con i principali editori americani ed europei.

Come illustratrice, ha contribuito a campagne di marketing e pubblicità per varie aziende, tra cui Paramount, 20th Century Studios, Netflix e Juventus.

David Goy è uno sceneggiatore torinese. Per Star Comics ha firmato la serie Sandokan. Per Glénat ha scritto, insieme a Luca Blengino, Alexandre le Grand, e quattro volumi di prossima uscita. Ha collaborato inoltre ad alcune sceneggiature per la serie Sacro/Profano di Mirka Andolfo.

Andrea Broccardo è un disegnatore astigiano. Dopo un esordio come inchiostratore e disegnatore con Sergio Bonelli Editore (Brendon, Nathan Never, Dylan Dog), dal 2015 lavora per il mercato dei comics. Per Marvel ha illustrato storie su diverse testate dell’universo Star Wars: Star Wars Doctor Aphra, Star Wars Legends, Star Wars Age of Rebellion, Star Wars The Screaming Citadel, Star Wars Poe Dameron. Ha inoltre lavorato su personaggi come gli X-Men, Doctor Strange, Spider-Man, Punisher. Per DC Comics ha illustrato una storia per Wonder Woman: Agent of Peace.