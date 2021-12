Dragon Ball: Toyotaro svela la sua trasformazione di Goku preferita

Nel corso di un Q&A pubblicato, poi, sul sito ufficiale di Dragon Ball, Toyotaro ha toccato svariati punti legati sia alla gestione di Super che ad alcune preferenze personali. Tra l’altro, queste iniziative entusiasmano molto il disegnatore, il quale afferma di essere, da sempre, il fan numero uno della saga ideata da Akira Toriyama.

Ebbene, tra le varie domande sottoposte alla sua attenzione, ce n’è stata una che gli chiedeva quale fosse la trasformazione di Goku che preferisce. Toyotaro ha sentenziato che predilige la versione Ultra Istinto, poiché è la più bella da vedere e la più forte rispetto alle altre – come il Super Saiyan God e il Super Saiyan Blue.

Tuttavia, questa preferenza muta non appena Toyotaro viene chiamato in causa per realizzare un disegno. In questo caso, l’artista vira decisamente sul Super Saiyan Blue poiché ha un’espressività che stimola il suo tratto e la sua creatività.

Viceversa, con l’Ultra Istinto è richiesto maggior impegno perché disegnare Goku con un atteggiamento (oltre che una mimica facciale) calmo e distaccato è, per Toyotaro, alquanto complicato.

La prosecuzione del manga di Dragon Ball

Allo stato attuale, il manga prosegue con Dragon Ball Super. Nata, in prima battuta, come serie anime, il manga disegnato da Toyotaro è giunto, in Giappone, al diciassettesimo tankobon.

A seguire, la sinossi del manga edito in Italia da Star Comics: