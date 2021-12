Dragon Ball sbarca a Wembley con la Royal Philharmonic Orchestra

Un imperdibile evento musicale per tutti fan di Dragon Ball

La società britannica di distribuzione di anime con sede a Glasgow Anime Limited ha annunciato un’importante iniziativa legata a Dragon Ball. Il 7 agosto del 2022 verrà organizzata una performance musicale in grado di scaldare i cuori dei fan della celebre epopea manga partorita dal genio di Akira Toriyama.

Alla SSE Arena di Wembley, andrà in scena la Dragon Ball Symphonic Adventure, un concerto che con il contributo della Royal Philharmonic Orchestra e di Hiroki Takahashi proporrà i brani più celebri della serie cult.

Va ricordato che Hiroki Takahashi è colui il quale ha cantato la famosissima Makafushigi Adventure, la prima opening in assoluto dell’anime basato sulle vicende di Goku e soci.

La presentazione dell’evento musicale legato a Dragon Ball

Anime Limited ha presentato l’evento illustrato sino ad ora rilasciando il seguente comunicato stampa:

Creato da Overlook Events, il concerto è costruito sul concetto di Narrative Symphonic Experience, che mescola un’orchestra sinfonica con strumenti rock, voci dal vivo, effetti sonori e luci sincronizzati a una raccolta di brani anime proiettati su schermi giganti, seguendo una narrativa rigorosa

La vendita dei biglietti comincerà il 10 dicembre 2021 su www.gigsandtours.com e www.ticketmaster.co.uk.

Allo stato attuale, il manga prosegue con Dragon Ball Super. Nata, in prima battuta, come serie anime, il manga disegnato da Toyotaro è giunto, in Giappone, al diciassettesimo tankobon.

A seguire, la sinossi del manga edito in Italia da Star Comics: