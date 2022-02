Dragon Ball Super: Super Hero: Piccolo si mostra in una nuova clip

Dragon Ball Super: Super Hero ha rivelato una nuova clip che Piccolo in azione!

Il prossimo capitolo dell’anime seguirà finalmente il franchise dopo gli eventi di Dragon Ball Super: Broly.

Uno dei motivi principali per essere entusiasti del nuovo film è la conferma che la maggior parte delle battaglie questa volta avrà luogo sulla Terra. Non solo, ma Gohan e Piccolo saranno al centro della scena come i principali combattenti che difenderanno la Terra.

I fan hanno potuto vedere sempre di più il nuovo film attraverso materiali promozionali, e una delle più grandi anticipazioni di Dragon Ball Super: Super Hero finora ha visto Piccolo affrontare un misterioso nuovo Androide realizzato dall’Armata del Fiocco Rosso.

Anche se bisogna ancora aspettare per scoprire l’esito del combattimento tra Piccolo e questo nuovo potente antagonista, una nuova clip del film mostra un po’ più della lotta tra i due che probabilmente darà il via all’azione!

Dragon Ball Super: SUPER HERO – Piccolo vs Gamma 2 clip pic.twitter.com/ky4T5DzgbE — DBHype (@DbsHype1) February 19, 2022

Dragon Ball Super: Super Hero: il film

Il nuovo film del franchise presenterà il ritorno dell’esercito del Fiocco Rosso con un nuovissimo set di Androidi.

Mentre i nuovi Androidi e il loro obiettivo generale sono ancora un mistero, sembra che siano loro a fare la prima mossa contro Piccolo e gli altri.

C’è stata anche un’anticipazione sul fatto che il ruolo di Piccolo non si limiterà ad affrontare questo primo grande nemico, e sembra che lui e Gohan avranno molto da fare per il nuovo film.

Sembra proprio che loro due saranno davvero le forze principali che difendono la Terra. Questo è qualcosa che i fan volevano vedere da un po’ di tempo dato che Gohan e Piccolo avevano giocato un ruolo secondario nell’azione negli ultimi anni.

Per fortuna non ci vorrà molto per vederlo di persona dato che Dragon Ball Super: Super Hero arriverà nei cinema in Giappone ad aprile e in Nord America quest’estate.