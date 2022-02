Dragon Ball: ritorna un personaggio per un combattimento a sorpresa

Molti personaggi di Dragon Ball hanno vissuto situazioni sfortunate nel corso dell’anno, ma quando si tratta di sconfitte prolungate, nessuno vacilla più di Yamcha.

Tale personaggio è ormai diventato il sacco da boxe del franchise e i fan non fanno altro che criticare Yamcha per le sue perdite.

Naturalmente, alcuni stanno ancora tifando per il combattente per ottenere vittorie, e Dragon Ball ora sta dando a Yamcha la possibilità di farlo finalmente accadere.

L’opportunità è nata grazie a Dragon Ball Heroes e al nuovo arco narrativo dell’anime. Lo spettacolo ha appena lanciato una nuova trama nota come arco di Ultra God Mission.

Il suo primo episodio è stato pubblicato ed è lì che i fan hanno avuto la possibilità di riunirsi con Yamcha.

I love that Dragon Ball Heroes gave Yamcha a chance to be in the space-time tournament 👑 pic.twitter.com/6b3PHSgkqP

— SLO (@SLOplays) February 23, 2022