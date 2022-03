Komi Can’t Communicate: ecco il poster della seconda stagione!

Komi Can’t Communicate non è lontano dalla nuova stagione e tutti gli occhi sono puntati sui suoi adorabili protagonisti.

Per coloro che sono al passo con la commedia romantica, la seconda stagione è stata annunciata lo scorso anno.

Ora, si sa che Komi Can’t Communicate tornerà con nuovi episodi ad aprile e un poster è ora uscito per celebrare il grande ritorno.

Come puoi vedere di seguito, il poster è stato fornito dall’account Twitter ufficiale Comic Natalie.

La pagina ha rilasciato il nuovo poster ufficiale della seconda stagione che mostra Komi e Tadano con molti altri.

Ai fan viene persino mostrato un nuovo arrivato per gentile concessione di Katai Makoto che sembra piuttosto severo da dietro.

Lo studente sarà doppiato da Shinichiro Kamio, un doppiatore noto per il loro lavoro in The Promised Neverland e Blue Period.

Chiaramente, la seconda stagione si preannuncia qualcosa di speciale e arriverà presto.

Dopotutto, Komi Can’t Communicate è pronto per presentare in anteprima un nuovo episodio il 6 aprile.

La serie sarà trasmessa in streaming al di fuori del Giappone esclusivamente su Netflix, come la prima stagione.

Komi Can’t Communicate: il manga

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Tomohito Oda, serializzato sul settimanale Weekly Shōnen Sunday di Shogakukan da maggio 2016. L’edizione italiana è curata dalla J-Pop, che pubblica la serie dal 30 settembre 2020.

“Il sogno più grande della studentessa socialmente ansiosa Shoko Komi è fare amicizia, ma tutti a scuola scambiano la sua paralizzante ansia sociale per fredda riservatezza! Con l’intero corpo studentesco che mantiene le distanze e Komi incapace di pronunciare una sola parola, l’amicizia potrebbe essere per sempre fuori dalla sua portata.

Timido Tadano è un vero fiore all’occhiello, ed è proprio così che gli piace. Ma tutto cambia quando si ritrova da solo in un’aula il primo giorno di liceo. Qui conosce Tadano Hitohito, suo vicino di banco: questi scopre, dopo aver provato a parlare con lei, che Komi in realtà soffre di un disturbo della comunicazione tale da impedirle di parlare dinanzi ad altre persone e, di conseguenza, di poter stringere amicizia con chiunque. Tadano si ripromette così di aiutarla a raggiungere il suo obiettivo di trovare cento amici. con il mitico Komi. Si rende subito conto che non è distaccata, è solo molto imbarazzante. Ora ha deciso di aiutarla nella sua missione per fare 100 amici!“