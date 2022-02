Tra le uscite J-POP Manga del 2 Marzo 2022 segnaliamo l’attesissima nuova edizione di Alice in Borderland, la serie di successo di Haro Aso, già autore di Zombie100, e il cofanetto da collezione di Alma, opera sci-fi post-apocalittica di Shinji Mito, due novità di cui abbiamo già parlato.

Inoltre, il volume 6.5 di NeuN di Tsutomu Takahashi porta a conclusione la prima parte della serie. Il volume verrà venduto con in allegato il cofanetto atto a raccogliere tutti e 7 i volumi della serie più seguita del 2021!

Si amplia anche la Osamushi Collection con Il mio Son Goku 1, il primo di tre volumi dell’adattamento di “Viaggio in Occidente” del maestro Tezuka.

Continuano anche Kowloon Generic Romance 4, La finestra di Orfeo 7 e So I’m a spider, so what? 10.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 2 Marzo 2022.

Alice in Borderland 1

di Haro Aso

Prezzo: € 12,00

Arisu, un ex studente disoccupato e appassionato dei videogiochi, si ritrova improvvisamente catapultato nella Tokyo alternativa di una “Terra di confine” identica in tutto e per tutto a quella reale, ma deserta e diroccata. In compagnia di due amici, il duro Karube e l’erotomane Chota, Arisu sarà costretto ad affrontare in quello scenario desolato un vero e proprio survival game, nella forma di una sequenza di giochi dalla difficoltà potenzialmente… mortale. Riusciranno i tre ragazzi a sopravvivere a questo nuovo, pericoloso mondo? Chi ha creato tutto questo? Ma, soprattutto, c’è un modo, per loro, di tornare alle loro vite originali?

Alma BOX (vol. 1-4)

di Shinji Mito

Prezzo: € 26,00

In un mondo post-apocalittico, devastato e privo di vita, due giovani lottano ancora per sopravvivere: Rei, che cerca disperatamente altri sopravvissuti, e Trice, che pensa soprattutto a vegliare l’amico. Un giorno, molto tempo dopo il loro ultimo incontro con altri esseri umani, i due ragazzi vengono attaccati all’improvviso da una donna. Una figura misteriosa, che spalancherà a Rei le porte di un segreto terribile, tenuto nascosto per quindici anni dagli invasori dal cielo… L’illusione di un futuro per gli umani inizia qui!

Il mio Son Goku 1 – Osamushi Collection

Di Osamu Tezuka

Prezzo: € 12,00

Nel 1952, Akita SHoten chiede un nuovo manga umoristico a Osamu Tezuka. Il Dio del Manga, sempre alla ricerca di nuove sfide, decide di adattare uno dei testi epici più famosi della letteratura asiatica: il “Viaggio Verso Occidente”, L’avventura della scimmietta Son Goku e del monaco Sanzo che mescola lezioni spirituali a combattimenti e peripezie da togliere il fiato. Il risultato è una delle versioni più godibili e memorabili di questa storia, adatta a un pubblico di tutte le età e portata sullo schermo anche da Tezuka stesso in una fortunata serie animata negli anni Sessanta.

NeuN 6.5

di Tsutomo Takahashi

Prezzo: € 7,50

Naomi e il dottor Berger hanno capito come Neun riesca a “sincronizzare” innumerevoli persone anche a distanza: sfruttando la pioggia. La tempesta, però, infuria e il ragazzo è pronto a scatenare i suoi poteri…

Kowloon Generic Romance 4

di Jun Mayuzuki

Prezzo: € 6,50

“Guarda soltanto te.” È il messaggio che decine di girasoli comunicano in una città pervasa dalla nostalgia. Per Kujirai sbocciano un nuovo sentimento e un dubbio spaventoso: e se la mia vita appartenesse a qualcun altro? Per questo, la donna che non conosce il proprio passato aspira a diventare la versione assoluta di sé stessa. Questa storia d’amore ideale è dedicata a te.

La finestra di Orfeo 7

di Riyoko Ikeda

Prezzo: € 12,00

Julius prosegue la sua permanenza in casa di Leonid Jusupov, ma si ritrova coinvolta nello scontro tra il marchese e il consigliere imperiale Grigorij Rasputin. Nel frattempo, Klaus resta affascinato dagli ideali leninisti e si lancia con tutto sé stesso nella rivoluzione. I due ragazzi sognano l’una le braccia dell’altro, ma la Storia continua a metterci il suo zampino…

So I’m a spider, so what? 10

di Okina Baba e Asahiro Kakashi

Prezzo: € 6,50

Caduta nella trappola tesami da mia madre, sono stata messa all’angolo! Ma, proprio mentre avevo perso perfino il mio corpo ed ero in una situazione disperata, le volontà parallele sono tornate da me! Riunendomi a loro, ho potuto fare sul serio e ho scatenato la mia magia più potente, realizzando finalmente il mio sogno (?) di essere più forte di mia madre, però…

RISTAMPE