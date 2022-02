Alma e Alice in Borderland, le novità J-Pop Manga di Marzo 2022

A partire da Marzo 2022 J-Pop Manga distribuirà due novità di grande interesse, ovvero Alma e l’edizione definitiva di Alice in Borderland.

Ecco di seguito la presentazione delle due serie, di cui potete trovare i dettagli sul sito della casa editrice. Vi ricordiamo inoltre che settimanalmente potete trovare l’elenco delle novità J-Pop Manga in uscita.

Alma è una serie in quattro volumi di Shinji Mito, giovane e promettente autore, che verrà raccolta in un esclusivo box da collezione.

Costretto a non fermarsi mai e proseguire il suo viaggio in un mondo devastato dalla guerra, Rei nutre un’unica speranza: non essere l’ultimo umano in vita sul pianeta terra. Ad accompagnarlo in questa missione, Rice, l’unico essere che lo ha sempre protetto: una macchina chiamata gijin, con lo scopo di proteggere gli umani. L’opera è raccolta in un Collection box che raccoglie i 4 volumi scritti e disegnati da Shinji Mito.

Dopo aver perso Rice, la ragazza con cui ha vissuto per quindici anni, Rei si è messo in viaggio, entrando così in contatto per la prima volta nella sua vita con altre persone e venendo a conoscenza del passato del suo mondo. Per evitare l’estinzione del genere umano, il giovane parte con i suoi nuovi compagni per una spedizione verso l’Alma, quartier generale dei gijin, ma qui scopre una dura verità: tutti gli umani di quel mondo, escluso lui, sono cloni. Come agirà il ragazzo, intenzionato a salvare sia umani che gijin di questo mondo?

La nuova edizione di Alice in Borderland, il manga di Haro Aso che ha ispirato la serie di successo su Netflix, consta di 9 volumi.

Ryohei Arisu sta per terminare il liceo, ma ha poche certezze sul futuro che lo attende. Una sera, mentre è in giro con i suoi amici Karube e Chota, rimane sorpreso da misteriosi fuochi d’artificio e da un’esplosione accecante. I tre si ritrovano improvvisamente in un posto desolato, una “terra di confine” in cui le persone sono costrette a partecipare a giochi potenzialmente mortali. Riusciranno Arisu e i suoi amici ad affrontare sfide mortali, lasciando indietro gli sconfitti e non guardando in faccia nessuno?

Arisu, studente e appassionato di videogiochi, si ritrova improvvisamente catapultato nella Tokyo alternativa di una Terra di confine identica in tutto e per tutto a quella reale, ma deserta e diroccata. In compagnia di due amici, il duro Karube e l’erotomane Chota. Arisu sarà costretto ad affrontare, in quello scenario desolato, un vero e proprio survival game, nella forma di una sequenza di giochi dalla difficoltà potenzialmente… mortale. Riusciranno i tre ragazzi a sopravvivere a questo nuovo, pericoloso mondo? Chi ha creato tutto questo? Ma, soprattutto, c’è un modo, per loro, di tornare alle loro vite originali?

Una volta terminata la pubblicazione della saga principale, verrà proposto un decimo volume con il sequel inedito in Italia: Alice in Borderland Retry che racconta le vicende di Ryohei Arisu, ormai adulto. Il protagonista in attesa del suo primo figlio, dopo un incidente si risveglia di nuovo nel teatro dei giochi; dovrà riuscire a uscire indenne dall’incubo ancora una volta. Alice in Borderland 1 sarà disponibile in libreria, fumetteria e negli store online dal 2 marzo e avrà cadenza bimestrale.