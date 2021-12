Netflix – le serie geek confermate per il 2022

Netflix Geeked, il profilo twitter ufficiale del servizio streaming dedicato alle produzioni di genere, ha pubblicato un recap delle serie geek confermate per il 2022.

Ecco cosa ci aspetta, in attesa di nuovi annunci.

Le serie geek di Netflix del 2022

ALICE IN BORDERLAND STAGIONE 2

Un appassionato di videogiochi e i suoi due amici si ritrovano in una Tokyo parallela, dove per sopravvivere sono costretti a partecipare a una serie di giochi sadici.

ALL OF US ARE DEAD – Non siamo più vivi

Un virus zombi si diffonde rapidamente all’interno di una scuola. Gli studenti in pericolo di vita lottano per sopravvivere e mettersi in salvo.

ARCHIVE 81 – Universi alternativi

14 Gennaio 2022

Quando è assunto per restaurare una serie di videocassette, un archivista inizia a ricostruire il lavoro di una documentarista e la sua indagine su un pericoloso culto.

ARCHIVE 81 – January 14, 2022

ARMY OF THE DEAD: LOST VEGAS

La serie animata che racconta la storia delle origini di Scott e del suo gruppo di salvataggio durante l’inizio della caduta di Vegas. Jay Oliva è lo showrunner e con Zack Snyder dirigeranno due episodi ciascuno.

THE CUPHEAD SHOW!

Segui le avventure dell’impulsivo Cuphead e del suo prudente e malleabile fratello Mugman in questa serie animata nata dal videogioco di successo.

CYBERPUNK: EDGERUNNERS

Una serie animata di CD Projekt Red e studio Trigger basata sul videogame Cyberpunk 2077.

FIRST KILL

Un broker torna con il giovane figlio nella città dov’è cresciuto per andare a caccia, ma le cose prendono una piega pericolosa quando i due sono testimoni di un crimine.

Con Hayden Christensen, Bruce Willis e Gethin Anthony.

IN FROM THE COLD – Venne dal freddo

28 Gennaio 2022

La vita di una madre è sconvolta quando deve scegliere se mettere a rischio la famiglia o tornare al suo passato di agente russa bio-ingegnerizzata.

IN FROM THE COLD – January 28, 2022

LOCKE & KEY STAGIONE 3

La famiglia Locke scopre più magia all’interno di Keyhouse, mentre una nuova minaccia, la più pericolosa finora, incombe su Matheson con progetti tutti suoi per le chiavi.

MAGIC: THE GATHERING

La serie evento ispirata al gioco di carte.

THE MIDNIGHT CLUB

Una nuova serie horror da Mike Flanagan e Trevor Macy (The Haunting of Hill House, Midnight Mass) basata sulle opere dello scrittore Christopher Pike.

RAISING DION STAGIONE 2

1 Febbraio 2022.

Dion perfeziona i suoi poteri con l’aiuto di sua madre Nicole e del suo allenatore Tevin. Con il pericolo ancora incombente dovranno agire per salvare non solo se stessi ma anche l’intera città di Atlanta.

RESIDENT EVIL

Adattamento live action della serie di giochi Capcom in cui Lance Reddick interpreta Albert Wesker. Quasi 30 anni dopo la scoperta del T-virus, una epidemia rivela gli oscuri segreti della Umbrella Corporation.

THE SANDMAN

Un ricco amalgama di mitologia moderna e dark fantasy, dai fumetti di Neil Gaiman.

STRANGER THINGS 4

Estate 2022

Esperimenti governativi e un pericoloso portale che collega il nostro mondo a un reame potente e sinistro? Sembra Hawkins.

THE UMBRELLA ACADEMY STAGIONE 3

L’Umbrella Academy torna nel 2019, convinta di aver sistemato la linea temporale. Ma presto capisce che le cose non sono esattamente come le avevano lasciate…benvenuti a Sparrow Academy.

VIKINGS: VALHALLA

25 Febbraio 2022

Ambientata 100 anni dopo la serie originale, racconta le vicende di Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter e Harald Sigurdsson mentre lottano per la sopravvivenza e la gloria.

VIKINGS: VALHALLA – February 25, 2022

THE WITCHER: BLOOD ORIGIN

Ambientata in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo della serie principale, The Witcher: Blood Origin racconta una storia di un tempo remoto: la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che portano alla fondamentale “congiunzione delle sfere”, quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi.