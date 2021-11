Gli annunci J-POP Manga del 1 Novembre 2021 chiudono la quattro giorni del J-POP Show di Lucca Comics and Games 2021.

Seguono, quindi, gli annunci J-POP Manga del 1 Novembre 2021 mentre cliccando qui, qui e qui possiamo consultare le novità annunciate nei giorni scorsi.

Gli annunci J-POP Manga del 1 Novembre 2021

Bisque Doll

di Shinichi Fukuda

7 volumi – SERIE IN CORSO

Una love comedy a base di cosplay, cucito e molto, molto batticuore, con un anime in arrivo!

Wakana Gojou è un liceale, molto introverso e timido, che evita di aprirsi ai suoi coetanei per paura che scoprano la sua passione per le bambole giapponesi e la sua incredibile bravura nella sartoria. Un giorno però la sua maestria con ago e filo viene scoperta da Kitagawa, una bellissima e socievole gyaru con una passione altrettanto insospettabile: il cosplay! Nasce così un’amicizia atipica, creativa e molto… movimentata!

Smile Down the Runway

di Kotoba Inoya

22 volumi – SERIE COMPLETA

L’amatissima serie sul mondo della moda già diventata un anime!

Chiyuki Fujito sogna da sempre di diventare una modella all’altezza di sfilare alla settimana della moda di Parigi, ignorando cocciutamente le persone intorno a lei che non fanno che ricordarle quanto sia troppo bassa per inseguire questo sogno. Anche il suo compagno di classe, Ikuto Tsumura, sogna di entrare nel mondo della moda come stilista, ma nonostante il suo indiscusso talento è troppo povero per potersi pagare gli studi. Due persone con un sogno “impossibile” decidono di unire le forze e iniziare la scalata al successo del mondo della moda, con un unico obiettivo: sfilare sulle passerelle di Parigi!

Yuzuki-san chi no yon kyoudai

di Shizuki Fujisawa

9 volumi – SERIE IN CORSO

I 4 fratelli Yuzuki sono rimasti improvvisamente orfani da 2 anni.

Hayato, il maggiore, lavora come insegnante e bada ai fratelli più piccoli. Mikoto, il secondo fratello, è il più responsabile e ordinato, tanto da scatenare l’antipatia di Minato, il terzo, più caotico e difficile. Gakuto, infine, è il più piccolo dei fratelli, adorato e coccolato da tutti.

Questa è la storia dei 4 fratelli Yuzuki, che affrontano ogni giorno le difficoltà e gli imprevisti di una vita da orfani.

Sono una famiglia? Sono amici? O sono anche rivali?

Alice in Borderland + RETRY

di Haro Asou

20 volumi – SERIE COMPLETA

La nuova ri-edizione del manga di successo di Haro Aso, diventato una seguitissima serie Netflix!!

Alice Ryouhei sta per terminare il liceo, ma non è troppo entusiasta del futuro che lo attende. Una sera, mentre è in giro con i suoi amici Karube e Chota, rimane sorpreso da fuochi d’artificio improvvisi e da un’esplosione accecante e luminosa. I tre si ritrovano improvvisamente in un posto desolato, una “terra di confine” in cui le persone sono costrette a partecipare a giochi potenzialmente mortali! Riusciranno Chota, Karube e Ryouhei a sopravvivere a questo nuovo mondo pericoloso e tornare alle loro vite? Nel sequel, pubblicato nel 2020, Alice Ryouhei, ormai adulto e in attesa del suo primo figlio, dopo un incidente si risveglia di nuovo nel teatro dei giochi. Riuscirà a uscire da quest’incubo ancora una volta?