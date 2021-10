Lo Show di Lucca Comics 2021 prosegue con gli annunci J-POP Manga del 31 Ottobre 2021.

A seguire gli annunci J-POP Manga del 31 Ottobre 2021; qui gli annunci del 29 e qui quelli del 30 Ottobre.

Gli annunci J-POP Manga del 31 Ottobre 2021

Shouwa Ichidai Onna (Una donna dell’epoca Showa)

Volume unico

Di Kazuo Kamimura e Ikki Kajiwara

Una delle opere più importanti di Kazuo Kamimura, fin’ora inedita, che celebra la felice collaborazione con un altro grande maestro indiscusso: Ikki Kajiwara, sceneggiatore leggendario di Ashita no Joe (Rocky Joe), Tiger Mask (L’Uomo Tigre) e Kyojin no Hoshi (Tommy la stella dei Giants).

Uscito per la prima volta nel 1977, il manga racconta con grande coraggio la vita di Shoko, prima bambina e poi donna, superstite dei 30.000 orfani giapponesi nell’immediato dopoguerra. La legge della strada, il riformatorio, i problemi con gli insegnati e gli adulti crudeli. Questa storia di “rabbia giovane” è un vero e proprio capolavoro nella produzione di Kazuo Kamimura, un inno lirico all’epoca (e all’epica) Showa, con ancora una volta una donna al centro dell’azione drammatica.

Alabaster

di Osamu Tezuka

Alabaster è l’alias scelto da James Block, acclamato campione olimpionico del Wisconsin finito in prigione per aver aggredito pubblicamente Susan Ross, una starlette della televisione che, dopo essersi accompagnata a lui per “interesse d’immagine”, ne aveva respinto l’amore, a motivo del colore della sua pelle. In carcere, il giovane, ancora pieno di un cieco risentimento, conosce un folle e cinico scienziato ergastolano che gli confida di aver inventato una apparecchiatura in grado di rendere invisibili i corpi degli esseri viventi, e di averla sperimentata sulla propria figlia, che non ne è sopravvissuta, e sulla nipotina Ami, sulla quale l’esperimento ha avuto pieno successo, e che è stata adottata da una giudice mossa da compassione e materna attenzione.

Al suo rilascio, James Block non esita a far uso di quest’invenzione ma riesce a rendere trasparente solo lo strato superficiale della sua pelle.

Prigioniero del suo nuovo e mostruoso aspetto, inizia a mettere in atto propositi di vendetta che, a lungo covati, hanno assunto la forma di una delirante dichiarazione di guerra contro la bellezza.

Tra le sue prime vittime, oltre alla stessa Susan Ross, la piccola Ami, che rapisce e poi, in nome del destino che li accomuna, riesce a portare dalla propria parte, anche per poter sfaldare la completa invisibilità di lei in piani criminosi per i quali trova complici anche in un gruppo di giovani balordi che ha fatto evadere dal riformatorio.

Dopo ripetute beffe in cui incorrono le forze di polizia mobilitate contro questa crescente minaccia, entra in scena l’abile agente FBI Rock Holmes, che non è certo un eroe positivo, rivelandosi un narcisista talmente ebbro di sé e privo di scrupoli da rappresentare, più che il nemico, il rivale di Alabaster.

Majin Garon

di Osamu Tezuka

Due meteoriti precipitano sulla Terra e in uno di essi viene ritrovato il gigante Garon, un robot di origine aliena con il potere di distruggere l’umanità intera. Nell’altro viene ritrovato un bambino che negli anni viene cresciuto come un terrestre. All’insaputa di tutti, i due sono stati volontariamente inviati sulla Terra da una razza aliena per testarne l’intelligenza e la saggezza. Riuscirà l’umanità a non porre fine a sé stessa utilizzando le potenti armi di Garon?

Microid S

di Osamu Tezuka

L’intera umanità è minacciata dallo sviluppo di una razza di insetti super-intelligenti, i Gidoroni. Solo tre umani, Yanma, Ageha e Mamezo possono difendere l’umanità grazie alla loro capacità di trasformarsi in esseri dalle dimensioni di un insetto con fenomenali poteri. Un altro classico della fantascienza d’azione dal Dio del manga Osamu Tezuka.

Il Mio Son Goku

di Osamu Tezuka

Basandosi sul classico della letteratura cinese “Viaggio verso Ovest”, il Dio del Manga Osamu Tezuka, narra la storia di Son Goku, la scimmia dorata nata da una roccia e dotata di poteri magici che, accompagnato dal monaco buddista Sanzohoshi, si imbarca in un viaggio verso l’India irto di pericoli e minacce inaspettate.

Sasuke Sarutobi

di Osamu Tezuka

Osamu Tezuka realizza “Io sono Sasuke Sarutobi!”, dove il “suo” Sasuke, pecora nera della scuola Koge, è un ragazzino di origini contadine i cui rari successi sono dovuti perlopiù all’amorevole aiuto della zelante compagna di scuola Osai, che lo toglie dai pasticci nei momenti difficili; mosso dall’odio ereditato dal suo ambiente di nascita nei confronti della guerra, dei suoi signori e dei samurai (i quali, quando non seminano morte e miseria nelle campagne, imperversano per bande dedite al saccheggio e al sopruso) è un ostinato antieroe che, dopo aver preso parte alla guerra tra gli Stati belligeranti, solo a fatica e non senza ripensamenti comprende che i suoi propositi di vendetta sono sproporzionati ai suoi mezzi, e si rassegna a tornare alla terra e a mantenere la promessa fatta di utilizzare l’arte ninja solo in favore della giustizia.

Alma

di Shinji Mito

4 volumi – SERIE COMPLETA

Una miniserie post-apocalittica dai disegni spettacolari!

Ray e Trice sopravvivono da soli in un mondo devastato, e i loro giorni passano senza che Ray, in quindici anni di vita, abbia mai incontrato un altro essere umano oltre a loro. Ogni giorno espandono la loro mappa del mondo che li circonda, chiedendosi fino a dove dovranno spingersi per trovare altra vita. Una mattina come tante altre, mentre Ray è in procinto di partire per la sua nuova esplorazione, appare una sconosciuta che cambierà per sempre la vita dei due ragazzi, e spingerà uno di loro a cercare un senso al di fuori del mondo da loro conosciuto…

Kakegurui MIDARI

di Homura Kawamoto e Yuuichi Hiragi

4 volumi – SERIE COMPLETA

Lo spin off della serie di successo Kakegurui incentrato sul passato di Midari Ikishima, la più folle delle giocatrici. Il suo ingresso nel comitato studentesco e il suo rapporto con la sfortunata Ayame Nureba, tutto in un unico cofanetto da collezione.

Sword Art Online – Barcarolle of Froth

di Reki Kawahara e Shiomi Miyoshi

2 volumi – SERIE COMPLETA

Continua l’adattamento della saga Progressive con la trasposizione manga dell’arco narrativo del Quarto Piano, Barcarolle of Froth.Kirito, essendo un beta tester del gioco, ha una buona idea di cosa aspettarsi dal nuovo lancio di SAO. Unite le forze con Asuna, i due ragazzi si apprestano ad affrontare la marea di enigmi che il gioco nasconde…