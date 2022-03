One Piece: sta per arrivare il Gear Fifth? Lo rivela un indizio nel nuovo capitolo (SPOILER)

One Piece è ormai giunto alle fasi finali della saga di Wano e lo scontro tra Kaido e Rufy ha raggiunto una situazione instabile e dubbiosa per quanto riguarda il risultato, quindi, molto probabilmente sta per arrivare un nuovo power-up.

Da qualche settimana ormai si parla dei Gear Fifth e ovviamente Oda è sempre stato scostante al riguardo, per giocare come sempre con l’hype dei suoi fan. I milioni di appassionati hanno elaborato già alcune teorie al riguardo, e tra chi opta per un power-up spirituale e chi scommette sulle caratteristiche della pelle, le parole si sprecano.

L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER

Un utente però ha speculato e analizzato più del solito e nell’ultimo capitolo, il 1042 di One Piece, il lettore ha scovato quello che potrebbe essere un indizio riguardante il Gear Fifth, attraverso un particolare davvero impercettibile.

Una ferita presente sul volto di Rufy, infatti, assomiglia ad una serie di kanji, che in lingua Giapponese sarebbero riconducibili letteralmente proprio al termine “Gear 5“. Ovviamente questa ipotesi deve essere presa con le pinze, visto che si tratta solo di una speculazione analizzata ed ipotizzata da un semplice fan.

Il modus operandi del sensei Oda non si rispecchia con questa politica, ma ovviamente non possiamo lasciare mai nulla per scontato, ci aggiorneremo durante le prossime settimane.

Intanto ammirate la curiosa speculazione discussa in questa sede:

This is making the rounds on Japanese OP Twitter… could it be?? pic.twitter.com/zN8zyp3bQb — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) March 3, 2022

Intanto sono usciti i primi spoiler per L’episodio 1013 intitolato Il passato di Yamato – L’uomo che mira alla testa di un imperatore, di cui potete osservare il trailer nel tweet in calce, racconterà il rapporto tra Ace e Yamato discusso in precedenza, rivelando così i moventi che hanno condotto la donna alla conoscenza del fratello adottivo di Rufy.

¡¡El episodio de la próxima semana de One Piece ("El pasado de Yamato. El hombre que apunta a la cabeza de un Yonkou") tiene una pinta increible 😍😍😍!! Me alegra que vayan a meter escenas extra, y más si es con la calidad que vemos en el avance 👍👍👍 #ONEPIECE #アニワン pic.twitter.com/4UxrKKxtXa — Sergio (redon) (@Mugiwara_23) February 27, 2022

Ricordiamo che One Piece avrà una versione in live-action prodotto da Netflix:

Il cast quando è stato rivelato ovviamente ha suscitato polemiche e discussioni non indifferenti da parte del pubblico, mantenendo alte la diffusione delle news nelle prime settimane della dichiarazione ufficiale degli attori.

One Piece attualmente è al capitolo 1042; la saga di Wano è alle battute finali e Rufy è sempre più pronto al suo destino. Se il live-action avrà successo, il materiale alla produzione ed agli sceneggiatori, di certo non mancherà. Il caso Cowboy Bebop (qui la nostra recensione) di certo ha scosso l’utenza che non ha alte aspettative per la produzione.