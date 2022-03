Elden Ring: i giocatori vendono le rune su Ebay, e sembra funzionare

Elden Ring rispetto alla saga di Dark Souls sostituisce il sistema delle anime per salire di livello, per supplire a quello delle rune, che appunto occorrono al vostro personaggio per incrementare le sue statistiche in-game.

La complessità del titolo conduce a trovare escamotage o metodi poco ortodossi per uscire vivi da questa avventura; spesso durante le prime fasi di gioco i videogiocatori più forsennati cercano metodi veloci per livellare e quindi senza sosta, prima o poi arrivano al risultato; questa volta però è stato più diretto.

Da qualche giorno infatti, sono stati ritrovati su Ebay degli annunci molto particolari, che mettono in vendita le rune di Elden Ring. Da come possiamo apprendere dalla fonte (qui) IGN, alcuni utenti vendono delle rune dorate ai giocatori alle prime armi, ovviamente non prima di aver completato la transizione sul famigerato sito.

Infatti se si compie una piccola ricerca si trova veramente di tutto sul sito. Intanto potete visionare in basso per controllare gli annunci che vanno dai 10 fino ai 50 euro, se non di più.

Lo scambio è molto semplice: una volta che l’utente ha pagato, i due si incontrano in multiplayer per scambiarsi quindi, la runa dorata di turno. Così un giocatore alle prime armi ha un vantaggio incredibile, visto che ha la possibilità di livellare in maniera esponenziale.

Ovviamente questo va ad intaccare le norme della community di Elden Ring, e vi invitiamo solamente a dare un’occhiata al tutto per osservare fino a dove l’utenza si spinge per raggiungere determinati risultati.

Elden Ring non smette di essere la colonna portante delle news in queste settimane, e nonostante l’enorme mole di informazioni al riguardo, il titolo FromSoftware desta e dona spesso e volentieri curiosità uniche, volte a stuzzicare la psiche e il palato dei videogiocatori, e in questo caso anche quello degli amanti delle serie televisive. La Lore creata da Hidetaka Miyazaki di certo spicca per originalità e trovate geniali, e questa vicenda riportata è sicuramente, solo la “punta dell’iceberg”. Infatti uno dei tributi più celebri a Martin è avvenuto in-game, per quanto riguarda lo spadone Grafted Blade Greatsword, simboleggiante il Trono di Spade presente ad Approdo del Re.

Elden Ring è disponibile a partire dal 25 Febbraio 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC STEAM.