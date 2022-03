Naruto svelerà una nuova storia su Kakashi!

Kakashi è un personaggio molto amato dai fan non solo nella storia di Naruto, ma lungo l’interno anime.

Quest’estate, Viz Media ha annunciato che i fan possono aspettarsi una nuova storia incentrata sul Sesto Hokage.

In modo da colmare il divario tra il finale di Naruto Shippuden e l’inizio di Boruto: Naruto Next Generations.

Oltre ad essere solo uno dei ninja più potenti del Villaggio della Foglia, Kakashi è stato in grado di diventare il Sesto Hokage. Si tratta del predecessore di Naruto, il quale tenta di tenere insieme il villaggio.

Sfortunatamente, per i fan di Kakashi, questi anni non sono stati esplorati molto. Questo perchè il suo regno su Konoha ha avuto luogo nel periodo tra Naruto: Shippuden e Boruto: Naruto Next Generations.

Con la serie di romanzi Shonen, spesso chiamata Retsuden, Kakashi partirà per una nuova avventura, con il titolo di “Naruto: Kakashi’s Story – Il sesto Hokage e il principe fallito“.

Il romanzo, che uscirà il 26 luglio in Nord America, è stato pubblicato in Giappone nel 2019 e ha la seguente descrizione:

“Kakashi visita la terra di Redaku in cerca di informazioni sul Saggio delle Sei Vie, ma il suo viaggio prende una svolta quando scopre che la sua gente è infelice e soffre di siccità.

Il principe, che dovrebbe essere in grado di portare acqua alla terra con i suoi poteri, è partito per un altro villaggio.

Kakashi rintraccia il principe. Mentre allena ancora una volta la prossima generazione, scopre che una trama più profonda è in lavorazione da tempo che unisce la sua missione al destino di Redaku.“