Naruto e Haikyu arriveranno su Amazon Prime Video

L’account Facebook ufficiale di Yamato Video annuncia che Il 26 marzo 2022 arriverà la serie Haikyu e le prime due stagioni di Naruto su ANiME GENERATION, canale tematico di Amazon Prime Video.

Sarà chiaramente possibile godere di tutti gli episodi con il doppiaggio storico italiano della serie.

Per ringraziare tutti del sostegno ricevuto per il progetto del canale anime, Yamato Video ha deciso di rendere entrambe le serie disponibili a tutti gli abbonati di Amazon Prime Video.

Ulteriori aggiornamenti saranno rilasciati al più presto.

Per poter vedere le serie anime di Naruto e Haikyu è possibile accedere gratuitamente su Amazon Prime Video gratuitamente. Se si decide di continuare a fare uso del servizio on demand l’abbonamento sarà di 4,99€ al mese.

Naruto: il manga e l’anime

Le prime due stagioni di Naruto che saranno visibili il 26 marzo 2022 su ANiME GENERATION, sono composte da ben 83 episodi.

Questi coprono un arco narrativo che va dalle origini della storia di Naruto fino alla prima apparizione di Itachi Uchicha.

Naruto è un manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto e pubblicato dall’ottobre 1999 al novembre 2014 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha, per un totale di 15 anni di serializzazione.

I 700 capitoli realizzati sono raccolti in 72 volumi tankōbon sotto l’etichetta Jump Comics.

Il manga è tradotto e pubblicato in diverse lingue, tra cui in inglese da Viz Media, in italiano da Planet Manga, in francese da Kana, in tedesco da Banzai! e in spagnolo da Glénat.

Haikyu: il manga e l’anime

Haikyu!! – l’asso del volley è un manga shōnen scritto e disegnato da Haruichi Furudate.

Dopo avere debuttato inizialmente come one-shot sulla rivista “Jump NEXT!“, la serie è stata pubblicata sulla rivista Weekly Shōnen Jump, edita da Shūeisha, da febbraio 2012 a luglio 2020.

I capitoli sono stati poi raccolti e pubblicati in 45 volumi tankōbon in Giappone. Haikyuu risulta essere il secondo manga più venduto in Giappone nel decennio tra il 2010 ed il 2019, con oltre 33 milioni di tankōbon venduti.

L’edizione italiana è stata pubblicata da Star Comics dal 27 novembre 2014 al 21 luglio 2021.