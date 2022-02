Haikyu!! – l’asso del volley: in arrivo una collezione speciale

A partire dal 4 marzo arriverà in Italia in edicola con La Gazzetta dello Sport il primo numero con un poster da collezione di Haikyu!!

La Gazzetta dello Sport, in collaborazione con Star Comics, presenta in edicola, in versione integrale e cronologica, l’imperdibile serie Haikyu!! – L’asso del volley il manga scritto e disegnato dal fumettista giapponese Haruichi Furudate.

Ci saranno 45 volumi in un formato speciale, con alette, che raccontano le avvincenti storie della squadra del liceo Karasuno e del sogno del giovane Shoyo Hinata di diventare un asso della pallavolo.

Ogni numero sarà disponibile nel formato speciale 13,7x20cm con alette e conterrà una cartolina con l’immagine di cover.

Dal 4 marzo il primo volume di Haikyu!! sarà in edicola con La Gazzetta dello Sport a 4,99 euro oltre al prezzo del quotidiano. In regalo con il primo numero il poster di Hinata e Kageyama.

I successivi fumetti saranno disponibili ogni venerdì in edicola sempre al costo di 4,99 euro oltre al prezzo del quotidiano.

Haikyu!!: il manga

Haikyu!! ha conquistato i lettori di tutto il mondo grazie al mix tra sport e rapporti umani, insegnando che le sconfitte sono necessarie per crescere e che per raggiungere una vittoria è importante collaborare come una squadra. Haikyu!! è uno dei manga più venduti in Giappone, ha vinto il premio come miglior manga shonen durante i sessantunesimi Shogakukan Manga Award (2015) e conta oltre 50 milioni di copie in circolazione. Si tratta di un manga shōnen scritto e disegnato da Haruichi Furudate. Dopo avere debuttato inizialmente come one-shot sulla rivista “Jump NEXT!“, la serie è stata pubblicata sulla rivista Weekly Shōnen Jump, edita da Shūeisha, da febbraio 2012 a luglio 2020.

Shoyo Hinata, dopo aver assistito ad una partita di pallavolo, si pone come obiettivo quello di diventare come “Il piccolo Gigante”, il basso ma tenace giocatore della squadra del liceo Karasuno. Entrato nel club di pallavolo della sua scuola media, durante il torneo interscolastico, Hinata e i suoi compagni vengono sconfitti dalla squadra guidata dal re del campo Tobio Kageyama.

Hinata spera un giorno di poter battere il suo rivale ma, all’arrivo nel club della scuola superiore Karasuno, scopre che Kageyama è un suo compagno di squadra. I due non sono in grado di giocare insieme e costringono il capitano ad espellerli. Uniti dalla passione per la pallavolo, decidono di sfidare i compagni più anziani sperando di essere riammessi nel club. Vincono la partita dimostrando che possono lavorare insieme e vengono riaccettati in squadra. Col tempo tra i due nasce un’amicizia e non solo: le qualità geniali di Kageyama insieme all’istinto di Hinata portano la squadra alla scalata verso il successo.