Haikyu!!: l’autore torna a scrivere un manga per una settimana

Haikyu!! compie dieci anni quest’anno.

Il franchise di lunga data di Shonen che si concentra su intense partite di pallavolo, ha promesso ai fan che la serie avrebbe rivelato dieci nuovi progetti.

Ora, oltre a progetti come una mostra d’arte e un gioco di pallavolo nella vita reale, un capitolo speciale di un pagina verrà rilasciato entro la fine del mese dal creatore Haruichi Furudate.

Ciò potrebbe dare ai fan un’idea di quali altre sorprese la serie ha in serbo in questo importante anniversario.

L’account Twitter ufficiale inglese di Haikyu ha condiviso l’annuncio dell’arrivo del capitolo speciale del manga:

【NEWS】

(2/20) Haikyu!! will celebrate its 10th Anniversary!! Look forward to new information regarding Haikyu!!'s 10 Major Anniversary Projects, along with a 1-page manga drawn by Haruichi Furudate to celebrate the 10th Anniversary! (Via: Weekly Shonen Jump Issue #12 Preview) pic.twitter.com/4aGhf1rt0V — HAIKYU!! (@Haikyu_EN) February 13, 2022

Haikyu!!: il punto sull’anime

Di seguito ecco un aggiornamento su ciò che avviene nella quarta stagione di Haikyu!!:

“Ancora una volta, determinazione e lavoro di squadra hanno aiutato la squadra di pallavolo della Karasuno High School a qualificarsi per le imminenti Nazionali. Poi, proprio mentre tutto inizia a prendere forma, la squadra si divide temporaneamente in quanto due membri partecipano a campi di addestramento speciali, con Kageyama che frequenta il prestigioso All-Japan camp e Tsukishima è invitato a un campo speciale per il primo anno a Miyagi. Mentre il resto della squadra di Karasuno continua ostinatamente le proprie partite di allenamento, Hinata si sente indietro. La sua soluzione audace, mandando in crash il campo di addestramento alle prime armi, coglie tutti alla sprovvista, eppure in qualche modo riesce a convincere il suo modo di restare… anche se sta solo guardando da bordo campo. E quel cambio di prospettiva potrebbe essere proprio ciò di cui Hinata ha bisogno per far avanzare il suo gioco fino al livello successivo in HAIKYU!! – TO THE TOP!“