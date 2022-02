Andiamo a vedere quali sono le novità che Star Comics propone in ambito manga a partire da Marzo 2022, tra cui spicca il lancio di Kaiju No.8, di cui sarà distribuito in anteprima il box con i primi due volumetti, e la settimana successiva il primo numero in tre differenti edizioni.

Di seguito ecco, come riportato sul sito della casa editrice, tutte le novità in uscita nel mese di Marzo 2022

Star Comics: le novità manga di Marzo 2022

2 MARZO

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE

vol. 1 – STARDUST 106

Nakaba Suzuki

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n € 4,50

DOPO IL GRANDE SUCCESSO DI THE SEVEN DEADLY SINS, ARRIVA IL SEGUITO DELL’ICONICA OPERA FANTASY!

Secondo la profezia, in un futuro non lontano i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse distruggeranno il mondo. Gli invincibili Cavalieri Sacri che hanno giurato fedeltà a Re Arthur sono in fermento per scongiurare il disastro. Le conseguenze raggiungono i confini più remoti del paese… e sconvolgono il destino di un ragazzo, che compirà il suo primo passo seguendo il proprio cuore. Ad aspettarlo ci saranno sogni, speranze, onori… o castighi? Si alza il sipario sulla nuova serie fantasy del maestro Nakaba Suzuki, attesissimo sequel di The Seven Deadly Sins!

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE 1 CON CARTOLINA

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n € 4,50

Si alza il sipario sulla nuova serie fantasy del maestro Nakaba Suzuki, attesissimo sequel di The Seven Deadly Sins! Per festeggiare l’evento, il primo volume sarà disponibile anche in un’edizione a tiratura limitata con una fantastica cartolina celebrativa delle due serie!

9 MARZO

ALL ABOUT OCEAN BLUE

vol. unico – QUEER 28

Nagisa Furuya

12,8×18, B, b/n e col., 192 pp, con sovraccoperta, € 6,50

DALL’AUTRICE DI BLUE SUMMER, UN NUOVO EMOZIONANTE BOYS’ LOVE IMMERSO NEL BLU!

Sin dalla prima media, Kai Makihara e Ren Mizushiro sono sempre stati in classe insieme, ma proprio all’ultimo anno di liceo si trovano costretti a doversi separare. In una quotidianità che scorre immutabile si forma così una piccola crepa che farà germogliare delle emozioni nascoste… Dall’autrice di You are in the Blue Summer e The Blue Summer and You, una storia d’amore tra liceali che nasce da sentimenti a lungo sopiti nel profondo del cuore!

16 MARZO

RUROUNI KENSHIN

PERFECT EDITION

vol. 1 di 22

Nobuhiro Watsuki

14,5×21, B, b/n e col., 244 pp, con sovraccoperta, € 9,00

FINALMENTE È TORNATO

Diciannovesimo secolo: l’era Meiji apre un capitolo totalmente nuovo nella storia del Giappone, proponendosi di traghettare il paese verso un futuro radioso di pace e civiltà. Dall’ombra del leggendario assassino Battosai, attivo negli ultimi anni dello shogunato Tokugawa, emerge una figura errante enigmatica e decisamente fuori dai ranghi: Kenshin, spadaccino che, in nome del giuramento di non uccidere più nessuno, viaggia portando con sé una katana a lama invertita. Attraverso le sue avventure e la scoperta di nuovi valori e sentimenti, assisteremo al cambiamento di una nazione che si dirige a ritmo spedito verso la modernità. Lungamente attesa e invocata tanto dai fan della vecchia guardia quanto dalle nuove generazioni di lettori, arriva finalmente in Italia la Perfect Edition di un’opera che ha fatto la storia del manga per ragazzi!

PHANTOM SEER

vol. 1 di 4

Kentaro Matsuura, Tougo Gotou

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta, € 5,50

STRANE PRESENZE, POSSESSIONI, ESORCISMI: IL SOVRANNATURALE DIVENTA UN MANGA AVVINCENTE E SPETTACOLARE!

Lo svogliato Iori Katanagi è un medium svogliato e indolente che si occupa di esorcizzare i mostri spettrali che si celano in luoghi e oggetti comuni. Su ordine di sua sorella, verso cui mostra un’obbedienza assoluta, si ritrova a indagare su un mostro spettrale che possiede Riku Aibetsu, una ragazza che ha la vocazione di aiutare gli altri e ha la facoltà di “percepire” i pericoli… I due scopriranno una spaventosa verità sui peculiari poteri di cui sono dotati! Atmosfere terrificanti e strepitosi disegni vi aspettano in questa sorprendente miniserie in quattro volumi che vi farà gelare il sangue!

PHANTOM SEER 1 LIMITED EDITION CON BOX

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, con sovracc., € 10,50

Atmosfere terrificanti e disegni strepitosi vi aspettano in questa sorprendente miniserie in quattro volumi, la cui prima uscita sarà disponibile anche in un’esclusiva Limited Edition contenente un box da collezione per raccogliere l’intera serie!

KAIJU NO. 8 MONSTROUS BOX

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 + 208 pp, con alette, € 14,90

Per celebrare l’acclamata serie del maestro Naoya Matsumoto, i primi due volumi saranno disponibili in un cofanetto da collezione, corredato da allegati esclusivi, che uscirà con una settimana d’anticipo sull’edizione regolare!

23 MARZO

KAIJU NO. 8

vol. 1 – TARGET 117

Naoya Matsumoto

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, con alette, € 4,90

In Giappone il tasso di comparsa di kaiju è tra i più alti al mondo, tanto che enormi creature portatrici di distruzione lo invadono quasi quotidianamente. Kafka Hibino, che ora lavora per un’impresa specializzata nello smaltimento delle carcasse dei kaiju, un tempo aspirava a diventare un soldato delle Forze di Difesa, le unità speciali incaricate di sopprimere i mostri e difendere il Paese. Un giorno, però, un misterioso organismo si introduce nel corpo di Kafka, trasformandolo in quello che le Forze di Difesa battezzeranno col nome in codice di “Kaiju No.8”…

Ha inizio la saga dell’uomo che divenne un kaiju!

KAIJU No. 8 1 con puzzle e illustration card

Naoya Matsumoto

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, con alette, € 4,90



In allegato 1 puzzle e 2 illustration card a tiratura limitata.

KAIJU NO. 8

VARIANT COVER

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 6,90

Il primo volume della serie uscirà anche in versione Variant, con con 4 illustration card e una copertina con illustrazione alternativa ed “effetti speciali”!

KAIJU NO. 8

LIMITED EDITION

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 7,90

Una fantastica edizione a tiratura limitata del primo volume della serie, arricchita da una copertina con “effetti speciali” e e un set di 4 segnalibri metallici nella versione per fumetterie e un set di 4 segnalibri in pvc nella versione per librerie e store online.

POCHI & KURO

vol. 1 di 4 – STORIE DI KAPPA 310

Naoya Matsumoto

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

DALL’AUTORE DI KAIJU NO. 8, UNA MINI SERIE SCOPPIETTANTE!

Gli esseri umani sono leggendari ingredienti da gourmet, ricercati freneticamente da tutti i membri della razza demoniaca. Ed è proprio una ragazza umana quella che Kuro ha pescato in un laghetto del mondo demoniaco per preparare la cena! Ha così inizio una storia che affronta il tema della comunicazione tra due culture diverse che non possono comprendersi a parole, rappresentate da un membro della razza demoniaca e una ragazza umana!

Una fantastica proposta di Star Comics, che porta in Italia l’opera del maestro Naoya Matsumoto che ha preceduto il successo planetario di Kaiju No. 8!

POCHI & KURO 1 con 2 illustration card

Naoya Matsumoto

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

In allegato 2 illustration card a tiratura limitata.