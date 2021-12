Yatterman – Yamato Video annuncia il doppiaggio

Yatterman, remake del classico della Tatsunoko, tornerà nel nostro Paese con un doppiaggio in Italiano a cura di Yamato Video.

Il cast, come annuncia l’editore su Facebook, comprende:

Gan: Jacopo Calatroni

Ai: Martina Felli

Omotchama: Serena Clerici

Doronjo: Beatrice Caggiula

Boyakki: Luca Ghignone

Tonzula: Francesco Rizzi

Dokurobeh: Giovanni Battezzato

Narratore, Yatta Can, Yatta Pelikan, Odate Buta e altri ancora…: Massimo Triggiani

Massimo Triggiani, spiega Yamato Video, interpreterà più ruoli così come nella versione originale lo stesso doppiatore prestava la propria voce a più personaggi.

Di seguito il trailer italiano:

L’edizione sottotitolata di Yatterman è andata in onda su Man-Ga:

La storia comica degli Yattaman Gan e Ai, che combattono con l’aiuto dei loro robot contro il malvagio gruppo di truffatori, il trio Drombo e il loro capo Dokurobeh.

Arriva finalmente in Italia il remake dell’iconica serie di fine anni ’70 Yattaman!

La serie anime originale è uscita anche in Blu-ray sotto etichetta Anime Factory.

Un terzetto di ladri e truffatori, conosciuti col nome di “Trio Drombo” viene assoldato dal misterioso Dottor Dokrobei per trovare i quattro frammenti della pietra Dokrostone. Il trio però non sa che, molto presto, due paladini della giustizia, gli Yattaman, verranno a conoscenza dei loro piani e cercheranno in ogni modo di fermarli.