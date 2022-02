Naruto: rivelata la sinossi dello spin off di Sasuke Retsuden

Naruto mantiene viva la scintilla del Villaggio della Foglia nel 2022 anche dopo tutto questo tempo.

Mentre spettacoli come Boruto: Naruto Next Generations continuano la serie principale, dietro le quinte sono in lavorazione progetti spin-off per tenere occupati i fan.

Anche alcuni negozi della vecchia scuola stanno tornando in voga poiché Naruto sta dando vita a molti dei suoi romanzi leggeri e Sasuke Retsuden ha appena ricevuto una sinossi ufficiale per il suo adattamento speciale.

L’aggiornamento arriva da Shueisha nei panni di Sasuke Retsuden: The Uchiha Descendants e the Heavenly Stardust ha condiviso il suo primo trafiletto.

La storia, pubblicata per la prima volta come light novel, si prepara a passare al manga. Naturalmente, questo significa che la storia sta per aprirsi a un sacco di lettori, quindi la sua sinossi è qui per anticipare cosa ci aspetta:

“Sasuke va all’Istituto di Ricerca Astronomica, lontano dalla Terra del Fuoco. Per trovare tracce di Rikudo Sennin, si unisce a Sakura in questo viaggio e inizia un’indagine segreta. Tuttavia, un piano di vita o di morte è già in atto! La coppia di sposi deve raccogliere le sfide che derivano da questa sorprendente ricerca“

Come si può vedere, questo spin-off è saldamente ambientato dopo la fine di Naruto Shippuden.

Sasuke e Sakura sono sposati a questo punto e questo manga seguirà la coppia in una missione segreta.

Mentre i viaggi di Sasuke lo portano lontano, fuori dalla Terra del Fuoco, gli Uchiha si ritroveranno ad affrontare minacce sconosciute, e questo non sta nemmeno considerando il loro status di sposini novelli.

Ora, sembra che Naruto sia pronto a portare questo spin-off ai lettori di manga e questa sinossi ha entusiasmato i fan per la sua uscita!