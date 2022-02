Boruto: nuovi preordini delle Pop figure alla Fiera Funko

Sono passati più di due anni da quando Funko ha lanciato le sue prime figure Pop nella linea Boruto: Naruto Next Generations.

Come riportato su Comicbook, finalmente stanno tornando per l’evento della fiera di Funko 2022 con nuovi preordini.

La collezione include Boruto con i marchi, Inojin, Cho-Cho, Kawaki e Shikadi come personaggi comuni, ma prima di concentrarsi su Boruto, è bene considerare che esiste un’esclusiva che si illumina al buio.

Di seguito è possibile osservare due immagini che mostrano le nuove pop figure disponibili per il preordine:

Come notato, la seconda ondata delle Funko Pop della serie, è stata rilasciata nell’ambito dell’evento Funko Fair 2022, che va dal 15 al 18 febbraio.

La lista dei personaggi che si possono trovare è la seguente:

Boruto Uzumaki con i marchi GITD (Glow in the dark);

Kawaki GITD (Glow in the dark);

Sasuke Uchiha;

Boruto Uzumaki con i marchi Funko Pop;

Inojin Yamanaka Funko Pop;

Chōchō Akimichi Funko Pop;

Kawaki Funko Pop;

Shikadai Nara Funko Pop

Boruto: la serie

In origine Masashi Kishimoto crea per Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1999, Naruto. Si tratta di un giovane ninja, con un demone sigillato dentro di lui, che desidera diventare il leader del suo villaggio natale. La serie è durata complessivamente 700 capitoli ed è stata adattata in una serie anime da Studio Pierrot e Aniplex andata in onda dal 2002 al 2017.

La serie era abbastanza popolare da giustificare un sequel, Boruto: Naruto Next Generations, ambientato diversi anni dopo gli eventi della storia originale di Naruto e presenta i bambini di molti dei suoi personaggi chiave come Naruto e Hinata.