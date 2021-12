Naruto: l’ultimo romanzo della trilogia Retsuden uscirà a gennaio 2022

L’ultimo romanzo della trilogia Retsuden – L’IMPRESA EROICA DI NARUTO NARUTO E IL DESTINO A SPIRALE – approderà sugli scaffali nel mese di gennaio del 2022. A seguire la sinossi di presentazione dell’opera edita, per l’occasione, da Planet Manga

L’ULTIMO ROMANZO DELLA TRILOGIA RETSUDEN Naruto non riesce più a utilizzare il suo chakra. Per aiutarlo a guarire, i ninja del Villaggio della Foglia collaboreranno con Orochimaru e una giovane scienziata. Un vortice di avvenimenti che coinvolge tutti gli eroi dell’area, che dovranno essere impavidi e indomiti per il loro hokage.