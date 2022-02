Boruto: un nuovo teaser anticipa i prossimi archi narrativi

Boruto: Naruto Next Generations si prende una pausa dagli eventi in corso nel manga per addentrarsi in una nuova lotta per il villaggio della Foglia. Boruto e gli altri membri del Team 7 tentano di infiltrarsi in un’isola assediata da una nuova terrificante minaccia.

Un nuovo teaser trailer dà ai fan un’idea su quali sfide aspettarsi nei prossimi episodi per la nuova generazione di guerrieri creati da Masashi Kishimoto.

Al momento le pagine del manga illustrano un personaggio importante apparentemente ucciso mentre Konoha continua a lottare contro le nuove forze dell’Organizzazione Kara guidate dal braccio destro di Jigen, Code.

Potrebbe passare del tempo prima che questi eventi abbiano luogo nella serie animata, ma lo show televisivo coglie l’occasione per regalarci nuove avventure del Team 7 e introdurre nuovi personaggi lungo il percorso.

Anche se non affronteranno Kara, è chiaro che questo nuovo arco narrativo vedrà la nuova versione del Team 7 affrontare nuove prove mortali.

Comicbook riporta la condivisione del nuovo trailer da parte dell’utente Twitter Abdul_S17, che mostra ai fan delle scene sulle imminenti battaglie che Boruto e i suoi compagni di squadra dovranno affrontare.

Di seguito è possibile guardare il trailer:

Boruto Anime New TV Advert! pic.twitter.com/qnnWQCFiQt — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) February 5, 2022

Boruto: il manga

Boruto: Naruto Next Generations è un manga scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto con la supervisione di Masashi Kishimoto. Dopo le dimissioni di Kodachi nel novembre 2020, Kishimoto stesso è subentrato come scrittore.

Esso costituisce uno spin-off e un sequel di Naruto, dello stesso Kishimoto. L’opera è stata pubblicata in Giappone dalla Shūeisha sulle pagine di Weekly Shōnen Jump a cadenza mensile da maggio 2016 a giugno 2019 per poi proseguire su V Jump da luglio 2019.

Panini Comics ha annunciato l’inizio della pubblicazione dell’edizione italiana a partire da ottobre 2017.