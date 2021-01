Boruto: il lavoro di Masashi Kishimoto nel manga

A partire dal Capitolo 52 del manga di Boruto: Naruto Next Generations, il sequel ufficiale del capolavoro di Naruto, il papà del franchise, Masashi Kishimoto, ha ripreso le redini attivamente della scrittura dell’opera sostituendo Ukyo Kodachi (come da accordi prefissati, a detta di quest’ultimo) poichè in precedenza si limitava semplicemente ad un lavoro di supervisione.

Masashi Kishimoto è ufficialmente tornato alla scrittura del manga, disegnato da Mikio Ikemoto, da novembre 2020 e il suo modus operandi è stato da uno dei responsabili del dipartimento editoriale di V-Jump (rivista mensile di Shueisha che pubblica il manga), Ren Manabe.

L’editor ha dichiarato che occasionalmente incontra e parla direttamente con il maestro Kishimoto. Adesso che ha preso le redini della scrittura della storia nelle loro riunioni discutono sulla direzione che Kishimoto vuole far prendere al manga e su come sarà svelata.

Masashi Kishimoto

L’autore ha scritto e disegnato Naruto per 15 anni su Weekly Shonen Jump dal 1999 al 2014 riscontrando enorme successo globale.

L’autore, di seguito, si è lasciato ad un periodo di pausa sino a che nel 2016 ha intrapreso la supervisione di Boruto: Naruto Next Generations.

Da aprile 2019 a marzo 2020 ha scritto su Weekly Shonen Jump Samurai 8: La Leggenda di Hachimaru con i disegni di Akira Okubo e ora ritornerà a lavoro attivamente con Boruto.

Dove leggere Boruto: Naruto Next Generations

Boruto: Naruto Next Generations è disponibile per la lettura legalmente e gratuitamente su MANGA Plus. L’edizione cartacea è disponibile grazie a Planet Manga in Italia.

Boruto: Naruto Next Generations – anime e manga

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”) con la supervisione di Masashi Kishimoto in veste di l’editor.

L’opera si pone come seguito al manga “NARUTO”. Attualmente sono stati pubblicati 54 capitoli, e i primi 51 sono raccolti in 13 volumi.

In Giappone sono stati pubblicati cinque romanzi. Si ispirano all’arco iniziale dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations sino a che non ha raggiunto gli eventi di Boruto: Naruto the Movie. Planet Manga ha già pubblicato tutti i volumi che sono disponibili per l’acquisto.

In Italia il manga è edito da Planet Manga con 10 volumi disponibili.

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, prodotta da Studio Pierrot e trasmessa ogni domenica su TV Tokyo, ha raggiunto i 183 episodi.

Naruto

Naruto, invece, è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

La due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi.

In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 348 episodi.

