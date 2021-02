Boruto: Naruto Next Generations ha iniziato a esplorare la battaglia tra il Team 7 e Ao, un membro del Villaggio Nascosto della Foglia che si è alleato con l’Organizzazione Kara, ma un nuovo promo per il futuro dell’anime ha rivelato ciò che Jigen e il resto di il suo malvagio collettivo di ninja faranno nel prosieguo della serie televisiva.

Il nuovo arco narrativo incentrato su Kawaki come contenitore è la saga che i fan del manga aspettavano di vedere da tempo nell’anime proprio perché ansiosi di vedere l’arrivo di Kawaki, che è diventato il più grande nuovo personaggio introdotto nella serie sequel creata da Masashi Kishimoto. La battaglia del Team 7 e di molti altri ninja di Konoha contro Ao è stata tragica, considerando che il ninja della Nebbia era stato un membro leggendario della resistenza contro l’Akatsuki durante la Quarta Guerra Mondiale Ninja che abbiamo potuto vedere in Naruto Shippuden! L’Organizzazione Kara ha trame molto più nefaste e questo nuovo promo spiega esattamente cosa c’è in serbo per Boruto e i suoi compagni di squadra.

Boruto e i piani dell’Organizzazione Kara

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler per il futuro dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations.

L’utente di Twitter Abdul S17 ha condiviso questo nuovo promo per quello che sarà il futuro dell’Organizzazione Kara nella serie anime di Boruto: Naruto Next Generations, suggerendo che scopriremo le origini di Kawaki e che inizieremo anche a conoscere un po’ meglio ogni membro di Kara:

Boruto Anime New Advert Page for Kara and the ongoing ‘Vessel Arc’! (@Nite_Baron, was unable to provide a clear translation for some of the information due to the quality of the scan, but he did his best) pic.twitter.com/4jhckdbDBU — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) February 4, 2021

Nella traduzione della scansione, si parla del ruolo di Kawaki e della sua importanza in quanto contenitore, condizione, questa, che condivide con Boruto e che per questo viene definito come vero e proprio strumento scientifico ninja.

Viene inoltre specificato che tutti gli strumenti ninja utilizzati da Kara sono stati creati da Amado, mentre Boro possiede incredibili capacità rigenerative che gli consentono di curarsi anche dalle ferite più gravi. Si parla anche di Kashin Koji, un uomo misterioso in grado di usare tecniche di combattimento molto simili a quelle di Naruto come il Rasengan.

Nella rivista sono riportate anche altre informazioni, ma a causa della qualità non ottimale della scansione non è stato possibile per Abdul Zoldyck riuscire a tradurle. Tuttavia, queste anticipazioni ci fanno già conoscere un po’ meglio Kara e i suoi intenti. Ora, non resta che vedere come si evolverà in nuovo arco narrativo nell’anime di Boruto.

Acquistate Boruto. Naruto the Movie QUI!