L’Attacco dei Giganti, sta superando qualsiasi record in tutto il mondo, e attualmente è sicuramente una delle serie più seguite del momento. La Final Season sta toccando vette altissime e Crunchyroll di certo, non può lasciarsi sfuggire l’occasione di offrire un servizio più completo alla sua utenza.

Oltre la superba mossa riguardante la fusione con Funanimation e la sua filiale Wakanim, la ormai famigerata piattaforma streaming ha deciso di inserire e acquistare la seconda e la terza stagione dell’anime tratto dal manga di Hajime Isayama, per completare un servizio degno di nota che col tempo potrebbe coronarsi con l’inserimento ulteriore della prima stagione de L’Attacco dei Giganti, che attualmente rimane un prodotto esclusivo detenuto dallo studio WiT; ricordiamo inoltre, che le stagioni presenti su Crunchyroll sono rigorosamente in lingua originale sottotitolate in italiano al momento.

Un’opportunità davvero ghiotta per gli abbonati, che potrebbero voler riguardare gli episodi precedenti in vista del gran finale, che sempre di più sta per raggiungere un epico, apice. Nonostante l’esuberante notizia però, ricordiamo che le stagioni de L’Attacco dei Giganti, sono attualmente presenti su altre piattaforme in streaming doppiate in italiano, e quindi, molto probabilmente questo potrebbe condurre ad un esile beneficio concerne agli ascolti, per quanto riguarda l’affluenza potenziale sulla piattaforma.

Ricordiamo che il nuovo episodio, dal titolo Night of the End (Notte della Fine) è attualmente disponibile in streaming.

Infatti, Attack On Titan 4×25 (Episodio totale 84) è stato trasmesso domenica 6 marzo in Giappone, ed è disponibile sottotitolato in italiano a partire dalle 21.45 dello stesso giorno su Crunchyroll.

Le stagioni due e tre sono già disponibili sul sito!

Inoltre, da come potete visionare in alto, dopo un lasso di tempo sostanzioso, anche gli episodi precedenti dell’anime di One Piece arrivano sulla piattaforma, volti al completamento della saga di Dressrosa. Il sostanzioso numero di episodi ha portato il servizio a dividere il rilascio di episodi in due parti e dopo il caricamento della prima tranche inerente alla saga con Doflamingo, dal 5 Marzo è disponibile l’intera epopea grazie all’inserimento degli episodi che comprendono un arco che va dal 700 al 746; anche questa volta, il tutto è in lingua originale con sottotitoli in italiano.

A partire dal 2020, Crunchyroll ha portato sul suo sito l’attuale Saga di Wano, in simulcast con i sempreverdi sottotitoli; ma nonostante rilasciava gli ultimi (e nuovi) episodi settimana dopo settimana, il servizio è stato sempre più efficiente e passo dopo passo ha iniziato ad inserire anche le saghe precedenti, così da accorpare anche l’utenza rimasta poco aggiornata con gli episodi dell’anime tratto dall’opera di Oda.

One Piece avrà una versione in live-action prodotto da Netflix:

Il cast quando è stato rivelato ovviamente ha suscitato polemiche e discussioni non indifferenti da parte del pubblico, mantenendo alte la diffusione delle news nelle prime settimane della dichiarazione ufficiale degli attori.

One Piece attualmente è al capitolo 1042; la saga di Wano è alle battute finali e Rufy è sempre più pronto al suo destino. Se il live-action avrà successo, il materiale alla produzione ed agli sceneggiatori, di certo non mancherà. Il caso Cowboy Bebop (qui la nostra recensione) di certo ha scosso l’utenza che non ha alte aspettative per la produzione.