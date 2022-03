L’Autrice di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si diverte a rilasciare informazioni divertenti e sfiziose nelle pagine extra del suo manga, che questa volta mette a confronto la potenza dei Pilastri in un eventuale sfida a braccio di ferro.

Extra interessante, soprattutto se consideriamo che i personaggi presi in considerazione non si sfidano mai all’interno della storia originale e quindi, tramite l’autrice Koyoharu Gotouge, veniamo a conoscenza della loro forza, più nello specifico, testiamo la loro potenza in una sfida a braccio di ferro.

Quindi, considerando una delle pagine extra disegnata dalla mangaka, la più debole in assoluto è inevitabilmente Kocho Shinobu, seguita da Iguro Obanai. Tokitou Muichiro viene piazzato nella parte riguardante una potenza, consideriamola “normale”, mentre a salire arriva la scala dei più forti: Mitsuru Kanroji, Tomioka Giyu, Sanemi Shinazugawa, Kyojuro Rengoku, Uzui Tengen e infine Gyomei Himejima.

Gli ultimi due citati sono davvero fortissimi, e il Pilastro della pietra è sicuramente fuori scala. Mentre per Tanjiro invece, si sarebbe potuto posizionare nella categoria dei normali sotto Muichiro.

L’autrice ha donato spazio anche ai personaggi meno forti in un’altra pagina extra del suo manga, dove Shinobu e Iguro discutono di come, ovviamente, la forza non è quantificabile tutta in una sfida a braccio di ferro, visto che sul campo di battaglia è sempre e comunque un discorso diverso.

Demon Slayer fin dalla sua uscita in cartaceo ha strappato tutti i record possibili non solo come prodotto giapponese diffuso in Europa, ma anche nel resto del Pianeta affermandosi come una sorpresa gradita ed eccellente. Il lavoro svolto con la trasposizione anime ha dato i suoi frutti, e temi e personaggi inerenti alla storia hanno colpito davvero tutti, ma tutti, anche gli insegnanti di matematica.