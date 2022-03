Il manga di Dragon Ball Super è nel vivo dell’azione ormai, e la battaglia contro Granolah ha portato risultati davvero interessanti. Goku, dopo essere stato sostituito da Vegeta nella sua forma Ultra Ego, è tornato finalmente alla ribalta nel capitolo 81 permettendo a Monaito di concentrarsi sulle cure di Granolah. Il cereleano potrebbe tornare in gioco, ma intanto l’attenzione è tutta concentrata sul Saiyan.

Goku, come suo solito, ha sfruttato il teletrasporto insieme a l’orgoglio di Gas, per portare il nemico lontano da Cereal, il Pianeta dove fino ad ora si è svolta la battaglia. Non sappiamo ancora i due dove sono diretti ma lo sapremo nel corso del capitolo 82 che sarà disponibile tra due settimane, in inglese, sulla piattaforma MangaPlus.

V-Jump intanto ha condiviso la prima vignetta spoiler riguardante il nuovo capitolo, dove Goku e Gas si affrontano in maniera violenta, con il Saiyan in forma Blue, che sta evidentemente per cedere ai colpi sferrati dal nemico. Altri spoiler inerenti al capitolo saranno rivelati ufficialmente dalla rivista il 12 Marzo, intanto che ci godiamo la vignetta riguardante le prossime sorti dello scontro:

Dragon Ball Super, nella saga attuale, ha permesso di esplorare maggiormente il passato della razza Sayan, insieme al passato ed a l’approfondimento di uno dei personaggi maggiormente apprezzati dal pubblico.

Inoltre, come se non bastasse, i fan hanno avuto l’occasione di godersi una nuova forma dedicata a Vegeta, ovvero la potentissima Ultra Ego, e non in bianco e nero, ma a colori.

Secondo Toyotaro l’Ultra Ego è di colore viola, e di conseguenza anche aura e capelli di Vegeta assumono il pantone in questione. La particolarità (o la citazione) della suddetta trasformazione, conduce alla perdita delle sopracciglia proprio come lo storico Super Sayan 3.

Inoltre le notizie su Dragon Ball si sprecano:

Dragon Ball Super: Super Hero ha rilasciato un nuovo trailer ufficiale, insieme alla sinossi e un nuovo poster ufficiale. La clip mostrata recentemente mostra il lungometraggio di prossima uscita, più di preciso ad Aprile 2022 il Giappone avrà l’occasione di guardare il nuovo film del franchise di Dragon Ball.

Una volta condiviso un enorme mole di materiale promozionale, nonostante i tanti pareri sfaccettati e contrastanti, il pubblico ha apprezzato alla grande il nuovo trailer in questione, per la gioia di Toei Animation.

La sceneggiatura scritta da Akira Toriyama e i suoi colleghi portano nuovamente Gohan al centro della scena, una scena che spesso e volentieri gli è mancata, specie se consideriamo la serie canonica di Dragon Ball.

Dragon Ball Super: Super Hero sarà un film che approfondirà la storia del figlio di Goku, un uomo dal sangue mezzo Sayan. Nella clip notiamo anche il ritorno del Red Ribbon, lo storico nemico della serie che questa volta è tornato più forte del solito.