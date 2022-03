Fino al 4 Aprile GameStop e The Pokemon Company regalano dei codici davvero interessanti e utili, per gli utenti che giocano appassionatamente a Leggende Pokémon: Arceus. I bonus saranno regalati a chi decide di visitare un negozio GameStop, sia fisico che virtuale (quindi recandovi sul loro sito).

GameStop dona quindi, i codici per scaricare Growlithe di Hisui e 20 Piuma Ball, visitando il negozio in questione o semplicemente recandovi dove l’iniziativa è stata appoggiata, quindi anche da negozi inerenti alla promozione, attiva dal 4 Marzo.

il particolare Pokémon gratis che otterrete, ovvero Growlithe di Hisui, sarà di Livello 26 (per festeggiare il ventiseiesimo anniversario del brand), mentre le Piuma Ball invece sono utili per catturare Pokémon da una distanza di sicurezza ragguardevole, insieme alla possibilità di acchiappare creature volanti.

Per ottenere entrambi i codici vi basterà compilare il form sul sito di GameStop e una volta ricevuto eseguire queste operazioni:

Avviare il gioco Leggende Pokémon: Arceus (ovviamente)

Premere il pulsante Su per aprire il menu, scorrere con ZL o ZR fino alla schermata Funzioni di comunicazione e poi selezionare Dono Segreto

Selezionare Tramite codice seriale/password

Inserire il codice

Attendere mentre avviene il trasferimento del dono

Assicurarsi di salvare il gioco

I codici in questione sono reperibili fino ad esaurimento scorte e con un limite che consiste al 4 Aprile del 2022. Nonostante non si debba fare alcun acquisto da GameStop per ottenerli, vi invitiamo ad eseguire subito la richiesta visto che la possibilità potrebbe essere ridotta per via dei milioni di giocatori del gioco in questione.

Ricordiamo che dal dal 4 a 31 Marzo è anche possibile riscattare un ulteriore codice promo per ottenere alcuni strumenti speciali.

Gli strumenti che otterrete, sono i seguenti: 5 Pietre impegno, 5 Caramelle rare e 5 Pezzi Stella. Inutile dire che avrete delle ghiotte occasioni per livellare in maniera più progressiva, e perché no, magari guadagnare numerosi Pokédollari in più.

Per riscattare questi strumenti basterà appunto inserire il codice sopracitato nell’opzione del menù “Dono Segreto“ in “Funzioni di comunicazione“, cliccando su ”Tramite codice seriale/password”. Per recuperare il codice vi invitiamo a visitare il nostro precedente articolo.