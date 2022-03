Leggende Pokémon: Arceus - In regalo un codice per numerosi bonus in-game

Leggende Pokémon: Arceus – In regalo un codice per numerosi bonus in-game

Leggende Pokémon: Arceus è l’ultimo videogame rilasciato dal franchise e come spesso accade, il pubblico è entusiasta del risultato. Gli enormi pareri positivi riguardanti il titolo hanno donato i loro frutti e The Pokémon Company ha deciso di fare un regalo a chi da sempre sostiene le sue produzioni, in questo caso videoludiche:

Dal 4 a 31 Marzo infatti, è possibile riscattare un codice promo per ottenere alcuni strumenti speciali, semplicemente inserendo il seguente codice: THX4Y0URHELP.

Gli strumenti che otterrete, sono i seguenti: 5 Pietre impegno, 5 Caramelle rare e 5 Pezzi Stella. Inutile dire che avrete delle ghiotte occasioni per livellare in maniera più progressiva, e perché no, magari guadagnare numerosi Pokédollari in più.

Per riscattare questi strumenti basterà appunto inserire il codice sopracitato nell’opzione del menù “Dono Segreto“ in “Funzioni di comunicazione“, cliccando su ”Tramite codice seriale/password” .

Questo Dono Segreto è parte di una campagna Twitter di @poke_times, in calce tutto il necessario:

Intanto che il nuovo videogame del franchise Leggende Pokémon Arceus viene ancora giocato, apprezzato e sviscerato dalla community dei fan, Game Freak si prepara a chiudere l’anno con due nuovi giochi, appunto. Ovviamente sono stati presentati i nuovi starter che saranno presenti all’inizio dei nuovi titoli, e le critiche non sono mancate come da prassi.

Ricordiamo che l’anime di Leggende Pokémon Arceus dovrebbe arrivare quest’anno, ma ancora non è stata annunciata una data di uscita precisa. Ovviamente nel corso delle settimane The Pokémon Company ci regalerà delle informazioni fondamentali sul proseguimento dei suoi progetti. Non vi resta che attendere e rimanere aggiornati sul nostro sito in continuo aggiornamento.

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono stati finalmente annunciati per Nintendo Switch durante il Pokémon Presents che ha svelato le date approssimative dei titoli: Fine 2022.

Game Freak dopo Leggende Pokémon: Arceus di certo non si è fermata, e prontamente si è messa di nuovo all’opera per donare al pubblico un nuovo titolo di uno dei brand più famosi e remunerativi al mondo. Ovviamente i dettagli sono ancora esigui, ma di certo nel corso di questi mesi avremmo sicuramente qualche informazione aggiuntiva; il franchise non si ferma e continua la sua ascesa “occupando” qualsiasi mezzo comunicativo e forma di intrattenimento.