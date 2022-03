Editoriale Cosmo - Tutte le uscite dei fumetti di Marzo 2022

Editoriale Cosmo ha pubblicato il calendario dei fumetti in uscita in edicola, fumetteria e online nel corso di marzo 2022, andiamo a scoprire insieme tutte le novità che potremo apprezzare durante il corso di Marzo.

Tra le opere più rilevanti possiamo notare un pezzo di pregiata fattura, ovvero Superman – Le Tavole Domenicali della Atomic Age. Dal catalogo presente sul sito Editoriale Cosmo, abbiamo una piccola descrizione:

Questo terzo, eccezionale volume raccoglie 170 pagine domenicali mai ristampate in precedenza, che coprono il periodo dal 1943 al 1946, periodo clou della Seconda Guerra Mondiale durante il quale Superman è impegnato a difendere la propria patria adottiva dalla minaccia nazista. Con i disegni di Jack Burnley e di Wayne Boring, che diverrà in seguito il disegnatore principe dell’ultimo figlio di Krypton.

Di seguito piccoli dettagli anche su Next Men Classic 1 e 2:

EDITORIALE COSMO È ORGOGLIOSA DI PRESENTARE IL PRIMO DI OTTO VOLUMI INTEGRALI E CRONOLOGICI DEDICATI ALLAPRODUZIONE DI JOHN BYRNE, UNO DEI PIÙIMPORTANTI AUTORI DI FUMETTI AMERICANIDI TUTTI I TEMPI, SE NON IL PRINCIPALE NEGLI ANNI OTTANTA E NOVANTA

Si aprono le danze con il prequel 2112, che prosegue conil primo arco narrativo dei Next-Men, un gruppo di supereroi che finisce nel nostro mondo, lasciato alle proprievicende super-potenziate!

PROSEGUE LA RACCOLTA DI VOLUMI INTEGRALI E CRONOLOGICI DEDICATI ALLA PRODUZIONE “INDIPENDENTE” DI JOHN BYRNE, UNO DEI PIÙ IMPORTANTI AUTORI DI FUMETTI AMERICANI DI TUTTI I TEMPI, SE NON IL PRINCIPALE NEGLI ANNI OTTANTA E NOVANTAI Next Men devono affrontare il loro passato insondabile e il ruolo che devono ancora svolgere per prevenire la futura fine dell’umanità!