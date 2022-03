Bonelli: Le uscite di questa settimana – Dal 1 al 6 Marzo

Le uscite della settimana sono molteplici, ed anche Sergio Bonelli arricchisce il suo catalogo, che copre fino al 6 Marzo del 2022 ovviamente, partiamo subito!

Le uscite Sergio Bonelli dal 1 al 6 Marzo!

Julia 282-Sangue Bianco

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 116

Uscita: 01/03/2022

Soggetto: Berardi Giancarlo

Sceneggiatura: Berardi Giancarlo, Mantero Maurizio

Disegni: Boraley Steve

Copertina: Spadoni Cristiano

Omicidio scioccante a Garden city: un giovane afroamericano frustato selvaggiamente e poi impiccato. Mentre stava morendo i suoi carnefici si godevano sadicamente lo spettacolo. L’FBI indaga da tempo su un gruppo denominato “Giubbe grigie”. Si tratta di filonazisti, antisemiti, violenti, che rappresentano una minaccia terroristica elevata. La polizia ha tentato di coglierli in flagranza di reato, ma sono sempre un passo avanti. Si sospetta la presenza di una talpa che riferisce le mosse degli inquirenti: appostamenti, irruzioni… tutto inutile. Ci vuole qualcuno fuori dal giro, che si muova autonomamente, magari con l’aiuto di un detective privato. L’incarico è perfetto per Julia e Leo Baxter!

Dampyr 264-Cuori di tenebra

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 96

Uscita: 02/03/2022

Soggetto: Mignacco Luigi

Sceneggiatura: Mignacco Luigi

Disegni: Lozzi Arturo

Copertina: Riboldi Enea

In mezzo alle oscure giungle della Sierra Leone, nel cuore nero dell’Africa più nera, si cela la misteriosa Terra delle Ombre… Tra profughi di guerra, mercenari e compagnie minerarie, Harlan e i suoi compagni cercheranno di svelarne il sanguinoso segreto…

Zagor 680-Da un antico passato

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 96

Uscita: 02/03/2022

Soggetto: Rauch Jacopo

Sceneggiatura: Rauch Jacopo

Disegni: Della Monica Raffaele

Copertina: Piccinelli Alessandro

Zagor e Cico ricevono la visita del Professor Verybad. Una misteriosa sfera di metallo, rinvenuta tra i detriti di una piena, si trova esposta come curiosità locale nel saloon di Shelford, un lontano villaggio di Darkwood. Da notizie di seconda mano, il professore pensa che il misterioso oggetto possa avere la stessa origine del mostruoso marchingegno alieno trovato sepolto sulle Gray Mountains, durante una drammatica vicenda che li vide coinvolti tutti insieme, anni prima. Verybad ha intenzione di recarsi a Shelford per sincerarsi che non si tratti di niente del genere e chiede a Zagor di accompagnarlo. Intanto però, anche qualcun altro è interessato al singolare ritrovamento… e mostruose apparizioni fanno la loro comparsa…

Le grandi storie Bonelli 3-Gli invincibili

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 336

Uscita: 03/03/2022

Soggetto: Boselli Mauro

Sceneggiatura: Boselli Mauro

Disegni: Marcello Carlo Raffaele

Copertina: Villa Claudio

Hanno combattuto lontano da casa per una causa perduta e ora cercano il tesoro scomparso dell’Imperatore Massimiliano del Messico. Sono i ribelli irlandesi guidati da Shane O’Donnell, che solo la morte può fermare: Kelly, Watts, Halloran, Pagan, Karim e Hutch, amico d’infanzia di Tex. Si sono resi colpevoli di rapine sul confine e Tex ha il compito di catturarli e riportarli in Texas. Usando Pat Mac Ryan come ostaggio, la banda degli irlandesi convince Tex e i suoi pards ad appoggiare l’impresa: l’oro di Massimiliano aiuterà la Rivoluzione in Irlanda. Ma il tesoro è nelle mani del crudele generale Carrasco, in un fortino difeso da centinaia di soldati e da una micidiale mitragliatrice Gatling… La sanguinosa battaglia finale è forse la più lunga ed epica mai apparsa sulle pagine di Tex, in questo capolavoro grafico di Carlo Raffaele Marcello.

Storia del West 36-La grande sfida

Formato: 19 x 27 cm, colori

Pagine: 96

Uscita: 04/03/2022

Soggetto: D’Antonio Gino

Sceneggiatura: D’Antonio Gino

Disegni: Tarquinio Sergio

Colori: GFB Comics

Copertina: D’Antonio Gino

I Sioux di Toro Seduto e Orso Grigio sono entrati sul sentiero di guerra contro i cavalli di ferro che attraversano i loro territori. Grazie alle armi ricevute dai bianchi corrotti, la prima battaglia è a loro favore. Ora tocca a Bill Adams individuare chi fiancheggia gli indiani per sabotare la Union Pacific. La bella Belinda e il coraggioso Buffalo Bill sono al suo fianco, ma non sarà un’impresa semplice risalire una catena che porta molto in alto…

Super Tex 5-La giustizia di Saguaro

Formato: 16×21 cm, colori

Pagine: 112

Uscita: 05/03/2022

La giustizia di Saguaro

Testi di Claudio Nizzi, disegni di Victor De La Fuente

La carovana guidata da Tex e Carson è vittima dell’assalto di Saguaro, un Apache in cerca di vendetta per l’omicidio della sua sposa! A Yucca City, tre loschi ceffi hanno assassinato Nahiva, la donna dell’indiano, per poi unirsi a una carovana diretta in California. Il guerriero pellerossa non conosce l’identità degli omicidi e dunque elimina a uno a uno tutti i componenti del convoglio di carri. I due pards dovranno impedire il massacro, smascherare i vili uccisori, e Saguaro potrà avere la sua vendetta!

L’uccisore di Indiani

Testi di Claudio Nizzi, disegni di Andrea Venturi

Gli Apaches Jicarilla sono terrorizzati: un fantomatico assassino mascherato aggredisce i pellerossa della tribù, trucidandoli e strappando loro lo scalpo! Soltanto a prezzo di grandi rischi e di molti sforzi, i due pards riescono a scoprire il movente degli spietati delitti e l’identità del misterioso uccisore di indiani.

Ecco tutte le uscite Sergio Bonelli della settimana, buona lettura.