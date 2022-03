Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 3 marzo: le novità

Tutte le uscite Marvel, Panini Comics e Disney della settimana del 3 marzo, direttamente dal sito Panini; le novità della casa editrice.

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le prossime uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 3 marzo direttamente dal sito Panini.

Le uscite Marvel del 3 marzo 2022

Warhammer 40,000: Marneus Calgar

Autori: Jacen Burrows, Kieron Gillen

Data di uscita: 3 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 17X26

Contiene: Warhammer 40,000: Marneus Calgar (2020) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

16,00 €

L’universo di Warhammer 40,000 arriva in casa Marvel!

Marneus Calgar guida i suoi Space Marine d’élite contro le più grandi minacce dell’umanità in una galassia inghiottita da una guerra senza fine.

Un volume dedicato alle origini, finora mai svelate, del leggendario Maestro Capitolare!

Una lettura essenziale per gli appassionati di 40K e per chi vuole scoprire questo affascinante universo!

Le uscite Panini del 3 marzo 2022

Star Wars 12

Ribelli e Banditi

Star Wars Collection

Autori: Phil Noto, Greg Pak

Data di uscita: 3 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars (2015) #68/72

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711865

13,00 €

Darth Vader a caccia di Luke Skywalker! Con migliaia di droidi sonda inviati ai quattro angoli della galassia, l’Impero intende stanare l’Alleanza Ribelle. Toccherà a Chewbacca e C-3PO sviare i droni imperiali attirandoli verso un pianeta abbandonato che si rivelerà essere la casa di una misteriosa civiltà. E tutto mentre Luke incontra un’umana sensibile alla Forza che potrebbe diventare la sua nuova mentore…

Star Wars Epic – Cavalieri della Vecchia Repubblica 2

Cavalieri di Sofferenza

Autori: Dustin Weaver, Bong Dazo, John Jackson Miller, Brian Ching

Data di uscita: 3 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 448

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars: Knights of the Old Republic (2006) #19/37

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828710479

39,00 €

Il Padawan fuggitivo Zayne Carrick deve unire le forze con quegli stessi Maestri Jedi che hanno ucciso i suoi compagni Padawan in un tentativo disperato di salvare la galassia dai Mandaloriani! In seguito dovrà vedersela con il suo ex maestro Lucien Draay per riabilitare il proprio nome dall’infamante accusa di omicidio. Il secondo dei tre volumi della riproposta di una delle più epiche e amate serie di Star Wars.

Star Wars: The Mandalorian – Lo Speciale della Stagione Due

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 3 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 80

Formato: 21X28

Contiene: Star Wars: The Mandalorian Season Two Special

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828709244

7,90 €

Lui è il Mandaloriano, il leggendario cacciatore di taglie che si muove ai confini della galassia, dove la Nuova Repubblica stenta a muovere i primi passi e ci sono ancora sacche di resistenza del defunto Impero. Un uomo e la sua missione: proteggere Grogu da chiunque gli voglia fare del male! In questo volume verrà esaminata in dettaglio la seconda stagione della serie TV blockbuster, con foto rare, una completa guida agli episodi, dietro alle quinte e curiosità. Questa è la via!

Cofanetto Rat-Man Gigante 8

Autori: Leo Ortolani

Data di uscita: 3 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 16

Formato: 20X27.5

Rilegatura: Spillato

Interni: Bianco e Nero

ISBN: 9788828710752

9,90 €

E otto! È un pezzo che non avete più scuse per lasciarli in giro in disordine, tutti (ma proprio tutti) quei numeri di Rat-Man Gigante. Che ora sono 96. E dall’85 al 96 troveranno posto dentro questo cofanetto, insieme all’imperdibile albetto di 16 pagine con le schede sui vari numeri, per sapere il cosa, il come, il dove, il quando e il chissà poi perché di tutte le storie di Rat-Man.

Star Wars Classic 7

Grida nel Vuoto

Autori: Walt Simonson, Carmine Infantino, David Michelinie

Data di uscita: 3 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 208

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars (1977) #60/66, Star Wars Annual (1979) #2

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828710462

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

20,00 €

Una spia Imperiale nelle file dell’Alleanza Ribelle. Luke tradito dalla Forza? La Principessa Leila sotto processo per omicidio. E una lunga storia che svela il passato di Ian Solo, quando salvò un intero pianeta. David Michelinie e Walt Simonson firmano una nuova tappa della riproposta completa delle classiche storie di Star Wars, colma di articoli e contenuti speciali inediti.

BRZRKR 1

Guerriero Senza Tempo

Autori: Ron Garney, Keanu Reeves, Matt Kindt

Data di uscita: 3 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 17X26

Contiene: BRZRKR (2021) #1/4

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828709169

16,00 €

L’esordio nel mondo dei comics di Keanu Reeves! Affiancato da due nomi di punta come Matt Kindt e Ron Garney, la star di Matrix ci racconta l’avvincente e drammatica storia di un guerriero immortale che attraversa i secoli lasciando dietro di sé una scia di sangue e morte. Ora il Berzerker lavora per gli Stati Uniti e combatte battaglie troppo violente e pericolose per chiunque altro. In cambio chiede solo una cosa, l’unica che non può avere…

Star Wars Omnibus: Le Età di Star Wars

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 3 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 624

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Age of Republic: Qui-Gon Jinn (2018) #1, Age of Republic: Darth Maul (2018) #1, Age of Republic: Obi-Wan Kenobi (2019) #1, Age of Republic: Jango Fett (2019) #1, Age of Republic Special (2019) #1, Age of Republic: Anakin Skywalker (2019) #1, Age of Republ

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828706892

65,00 €

I più celebri e amati personaggi della saga di Star Wars e provenienti da ogni epoca – dalla Repubblica alla Resistenza, passando ovviamente per la Ribellione – tornano in un Omnibus che racconta i momenti cardine delle loro vite. Una raccolta integrale di tutti gli speciali a fumetti che hanno narrato le avventure inedite di Obi-Wan Kenobi, Yoda, Luke, Darth Vader, la Principessa Leia, Poe Dameron, Ray e tanti altri!

Le uscite Panini Disney dal 3 al 9 marzo 2022

Topolino in Team: Avventure e Mysteri

Disney Team 95

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 3 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 288

Formato: 13.7X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

5,90 €

Un volume pieno di avventure misteriose, in cui Topolino omaggia anche Martin Mystère, il detective dell’impossibile che ad aprile compie 40 anni, con Topin Mystér e Orobomis la città che cammina: un’elettrizzante storia-omaggio riproposta qui per la prima volta dopo la prima pubblicazione! Trionfo di dinamici disegni in Topolino e il fantastico mister Magic e Topolino e il caso del “trasmutatore”. Infine, ingresso a sorpresa nel team anche dell’irrefrenabile Paperino in Topolino e gli scacciafantasmi.

Paperinik 63

+ Topodollaro di Clarabella

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 5 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 13.7X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

3,90 €

Questo mese abbiamo in serbo per voi “La serie Dark”, ben tre storie inedite in cui il nostro superpapero mascherato avrà a che fare ancora una volta con il Dottor Dark, uno scienziato senza scrupoli che con le sue invenzioni minaccia l’equilibrio del pianeta! A seguire, Paperinik e la lotta dietetica, una storia firmata dal duo Pezzin/De Vita, dove il povero Paperino, per assecondare i desideri di Paperina, si sottoporrà a un tour de force anti-calorico… toccherà a Paperinik aiutarlo! Per concludere, il trentesimo episodio della saga di PK Vigilia bianca vi catapulterà a Paperopoli nel complicato periodo delle feste.

Cronache dal Papersera 10

Papersera 14

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 6 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 14X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,20 €

Paperina poliziotta, i Doe Boys, una statua e i frutti di una rapina saranno gli ingredienti principali di Zio Paperone e il monumento a se stesso. Cosa succede se Dinamite Blà, in combutta con Nonna Papera, si mette a vendere le sue verdure di fronte alla redazione del Papersera? Scopriamolo in Zio Paperone e la bancarella-edicola. In Paperina e la futurologia intuitiva la nostra giornalista preferita riceverà un colpo in testa riuscendo così a sapere in anticipo cosa accadrà. Tra le inedite, leggeremo la prima avventura ambientata nel quotidiano di Paperopoli di produzione danese: A day with Molly & May scritta da Lars Jensen e disegnata da Maria José Sanchez Nuñez.

Primaverissima

Disneyssimo 106

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 7 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 14X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

3,90 €