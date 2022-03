L’Attacco dei Giganti nella quarta stagione attualmente trasmessa, ha mostrato il protagonista Eren alle prese con il potere del Gigante Fondatore, capace di appoggiare il suo folle piano di sterminio e distruzione. Lo studio MAPPA, sta svolgendo un lavoro incredibile con le animazioni; scene colme di dettagli incredibili e succulenti realizzate con l’aiuto approfondito di Hajime Isayama.

In una recente intervista riguardante l’Attacco dei Giganti, il regista Yuichiro Hayashi e il produttore CGI Yusuke Tannawa hanno parlato, insieme ad altre questioni, di come hanno modellato dettagliatamente, la nuova e grottesca forma di Eren.

Eren Gigante Fondatore ha una forma immensa e sovrasta di gran lunga tutti gli altri Giganti, quindi, data la sua singolare e dettagliata forma, non bisogna essere un esperto per capire la complessità di una tale animazione:

Quando ci hanno chiesto di lavorare a questa nuova fase de L’Attacco dei Giganti, non ricordo bene se la Marcia dei Colossali fosse già stata disegnata nel manga, ma appena appresa la notizia una delle prime cose a cui abbiamo pensato, è stata proprio il come animare il Rumbling. E a oggi, ci stiamo ancora riflettendo.

Il regista Hayashi ha continuato:

Oltre la Marcia, l’altra cosa riguardava l’animazione di Eren Gigante Fondatore. I test si sono sprecati, e i tentativi per animarlo al meglio sono stati innumerevoli, ovviamente. Nel manga il personaggio non si muove, e quindi, abbiamo immaginato tutto noi.

Ecco l’intervista completa:

Quando si è vicini alla conclusione, ogni opera che si rispetti rivela in ogni puntata dettagli scioccanti ed incredibili, volti a chiudere ogni cerchio narrativo aperto in precedenza.

Non fa eccezione l’episodio di prossima uscita, dal titolo Night of the End (Notte della Fine) dove quest’ultimo lascia presagire toni aspramente drammatici della serie, che si appresta ad arrivare verso la fine, dove la violenza scaturita da innumerevoli momenti incisivi la fa da padrone, senza via di scampo per alcun personaggio. Ognuno va in contro al suo destino e la massacrante Marcia dei Colossali continua a terrorizzare il mondo.

Attack On Titan 4×25 (Episodio totale 84) verrà trasmesso domenica 6 marzo in Giappone, e sarà disponibile sottotitolato in italiano alle 21.45 dello stesso giorno su Crunchyroll.

Oltre alla clip promo rilasciata qualche giorno fa, oggi sul sito ufficiale della serie è comparsa anche una breve ma incisiva sinossi, esplicata di conseguenza:

Prima della guerra, esisteva già il nostro nemico. Ci siamo odiati, ci siamo disprezzati e infine, uccisi a vicenda. Oltre questo falò, ora, ci sono guerrieri con un concetto di “giustizia” diverso dal nostro.