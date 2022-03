L’Attacco dei Giganti: Il regista riconosce l’influenza di Zack Snyder

L’Attacco dei Giganti nel corso del tempo ha acquisito la nomea di essere una serie brutale e devastante, e con l’arrivo della quarta stagione di certo questi aggettivi non sono stati smentiti. La storia di Ymir e i suoi terrificanti flashback donano al pubblico una storia maggiormente intricata è sempre più terrificante partorita dalla mente di Hajime Isayama che da sempre ha mostrato il suo tocco dalle tinte dark.

Lo studio MAPPA sta continuando il suo lavoro per questa ultima stagione de L’Attacco dei Giganti e il regista Yuichiro Hayashi, durante una nuova intervista ha dichiarato di dover alcune scelte stilistiche al regista Zack Snyder (dopo aver dichiarato di essersi ispirato anche a Kubrick) e in particolare ad un suo film specifico, per l’ispirazione concerne ad alcuni flashback riguardanti il personaggio di Ymir.

Per le animazioni riguardanti la scena che mostrava l’infanzia del personaggio, Hayasahi ha preso in esame 300 del già citato Zack Snyder, che a sua volta si è ispirato alla graphic novel del leggendario Frank Miller:

Ero molto combattuto sul come gestire questa sequenza. Dato che si trattava di una delle scene chiave ho deciso di ampliare la mia visione e regalare al pubblico qualcosa di diverso. Cercavo dei personaggi dai volti scuri e cupi, e che avessero alle spalle un cielo luminoso facente contrasto con i loro volti in controluce; ecco cercavamo qualcosa alla 300. Sono riuscito a portare un’atmosfera magnifica e inquietante al punto giusto, proprio come è l’anima del manga.

In calce per ascoltare l’intervista completa di Yuichiro Hayashi:

L’Attacco dei Giganti ha esordito con il promo dell’episodio 84, concerne all’arco narrativo finale; il titolo Night of the End (Notte della Fine) lascia presagire i toni aspramente drammatici della serie, che si appresta ad arrivare verso la fine, dove la violenza scaturita da innumerevoli momenti incisivi la fa da padrone, senza via di scampo per alcun personaggio. Ognuno va in contro al suo destino e la massacrante Marcia dei Colossali continua a terrorizzare il mondo.

Attack On Titan 4×25 (Episodio totale 84) verrà trasmesso domenica 6 marzo in Giappone, e sarà disponibile sottotitolato in italiano alle 21.45 dello stesso giorno su Crunchyroll.

L’account Twitter @AoTWiki ha rilasciato la clip:

Ricordiamo che l’ultima stagione de L’Attacco dei Giganti la potete visionare su Crunchyroll, insieme a tanti altri prodotti degni di nota. Se non avete letto il manga allora la versione animata vi sorprenderà ancora di più visto il racconto drammatico che si appresta a sancire la sua conclusione.