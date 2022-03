Dragon Ball Super: Super Hero: rivelato il nuovo look di Broly

Dragon Ball Super: Super Hero è alle porte e tutti gli occhi sono puntati su Piccolo in questi giorni prima del film.

Dopotutto, non è passato molto tempo da quando è uscito un nuovo trailer per il film che ha mostrato quanto grande sarà il ruolo del Namecciano.

Tuttavia altri, come Goku, avranno molto da fare in questo film, che vede il ritorno di una vecchia conoscenza del franchise: Broly.

L’aggiornamento è visibile nel nuovo trailer del film e dire che è stato breve mette le cose alla leggera.

Durante una scena del trailer, i fan ricevono per la prima volta un primo piano di Broly.

Il trailer di debutto del film mostrava solo di sfuggita Broly mentre sembrava allenarsi con Goku. I fan con occhi acuti sono stati in grado di individuare Broly ma in questo trailer Broly è impossibile da non notare.

Il Saiyan ha lo stesso aspetto di Dragon Ball Super: Broly, quindi i fan non devono preoccuparsi di eventuali modifiche al design.

Ha ancora una cicatrice sulla guancia e Broly ha i capelli sciolti come al solito. In questo nuovo primo piano, sembra che il Saiyan indossi una canottiera nera che abbraccia il suo fisico, e ha un’espressione piuttosto tesa sul viso.

Finora, i fan sanno poco su come il film in uscita tratterà Broly, ma sappiamo che il Saiyan ha un ruolo.

Sembra che sia amico di Goku in quanto la coppia si sta allenando, da quando Goku si è offerto di fargli da mentore alla fine di Dragon Ball Super: Broly.

Ora, ci si chiede se il Saiyan finirà per combattere per la Terra in questo nuovo film, quando sarà minacciata dall’Armata del Fiocco Rosso.