Le notti bianche, Dostoevskij splendido anche come graphic novel – RECENSIONE

Manuel Lucaroni 2022-03-04T10:00:09+01:00 Autori: Andrea Laprovitera, Carlo Rispoli Casa Editrice: Edizioni NPE Provenienza: Italia Prezzo: € 16,90 Formato: 21×29,7 cm, cartonato a colori, pg.80 Data di pubblicazione: 27 gennaio 2022

Le notti bianche, il capolavoro di Dostoevskij diventa un meraviglioso graphic novel edito da Edizioni NPE; la recensione.

Il fumetto, anno dopo anno, è riuscito a conquistare anche i più scettici ed è ormai considerato a tutti gli effetti un’arte a cui guardare con attenzione; e mentre si sviluppa sempre di più la critica, continuano gli intrecci con la letteratura.

Fiera portabandiera dell’incontro fra letteratura e fumetti Edizioni NPE, che con Le notti bianche propone l’ennesimo (riuscitissimo) adattamento di un capolavoro letterario in graphic novel; a seguire, in termini di pubblicazione, anche Moby Dick, tanto per non far mancare perle ai propri lettori.

Ma cosa dovrebbe aggiungere questa curatissima edizione del graphic novel di Andrea Laprovitera, ad un capolavoro affermato come il romanzo breve dello scrittore russo? A quanto pare, molto.

Le notti bianche, il graphic novel: il ‘sognatore’ nelle pagine di un fumetto

La storia alla base del romanzo breve di Dostoevskij la sappiamo benissimo. Un giovane 26enne, di cui non si conosce il nome, nelle sue fantasticherie da poeta si ritrova in una notte ad incontrare una giovane che lo incanta e lo fa innamorare sin da subito.

Quasi come in uno dei suoi sogni fantasticati (stavolta però reale) il giovane stringe un legame con la ragazza, Nasten’ka, che gli dona con apparentemente poco emozioni indescrivibili; ben presto però, il protagonista scopre che la giovane ragazza ama un altro.

E cosa resta al protagonista, che non viene ricambiato come vorrebbe? I sentimenti provati in magiche notte sullo sfondo di San Pietroburgo, suscitando nel lettore un’atmosfera di saudade di lusitana memoria.

L’adattamento a fumetti: lo stile di Laprovitera per la poeticità di Dostoevskij

Certi capolavori letterari non sono preziosi per la loro trama, bensì per le emozioni che ci suscitano ogni volta che li leggiamo; la magia delle pagine di Dostoevskij si trova nel suo ‘sognatore’, personaggio ignoto e quindi ancor più universale.

Le tematiche contenute nel romanzo breve acquistano ancora più potenza espressiva, certamente con un diverso medium artistico, nelle tavole confezionate da Laprovitera, capace di rappresentare al meglio gli stati d’animo del nostro giovane protagonista.

I pennarelli dell’artista creano lo scenario e i personaggi, rendendoli intrisi del sentimento di malinconica speranza con cui il sognatore protagonista irradia tutto il romanzo; la bravura dell’artista sta proprio qui, nell’aver declinato attraverso un graphic novel il ‘cuore’ dell’opera di Dostoevskij, offrendo sicuramente anche agli amanti dello scrittore russo un modo sicuramente più ricco (a livello emotivo) con cui analizzare la celebre opera.

Quanto all’edizione fisica del graphic novel, Edizioni NPE è ormai diventata una garanzia: la grande copia cartonata che ci troviamo tra le mani, una volta effettuato l’acquisto, risulta elegante e curata in ogni minimo particolare, dai materiali all’impaginazione.

Da sottolineare il prezzo, che nel mondo del fumetto è diventato un aspetto importante: l’edizione cartonata è acquistabile a poco meno di 17 euro, un prezzo più che accessibile e sicuramente molto conveniente vista la qualità dell’edizione.

Nessuna scusa per perdersi quindi questo graphic novel, da aggiungere alla propria libreria e da utilizzare come pretesto anche per rileggere il romanzo; ancora una volta, la casa editrice ha colto nel segno.