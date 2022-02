Le uscite Panini DC Italia del 3 marzo 2022: le novità

Tutte le uscite Panini DC Italia del 3 marzo 2022, direttamente dal sito Panini; scopriamo insieme le novità della casa editrice.

Batman: Terra Uno – Cofanetto

DC Earth One Collection

Autori: Gary Frank, Geoff Johns

Data di uscita: 3 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Contiene:

Batman: Earth One (2014) voll. 1/3

Rilegatura: Cartonato, cofanetto

Interni: Colori

55,00 €

La trilogia del Cavaliere Oscuro di Terra Uno per la prima volta nella sua interezza!

Nel vasto Multiverso DC esistono decine di realtà popolate da altrettante versioni delle icone che tutti conosciamo e amiamo.

Su Terra Uno, i supereroi hanno fatto la loro comparsa solo di recente, e la versione di Batman appartenente a questa dimensione è stata delineata da Geoff Johns e Gary Frank.

Nel corso di quasi dieci anni, questo amatissimo tandem di autori ha firmato uno spettacolare trittico di graphic novel che ora viene raccolto in questo esclusivo cofanetto!

Batman: Terra Uno 1

Con Cofanetto

Data di uscita: 3 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

20,00 €

Una spettacolare graphic novel originale che offre una nuova visione alternativa della trasformazione di Bruce Wayne in Batman e del suo primo anno come crociato di Gotham!

In questa nuova versione del mito, il Cavaliere Oscuro è a caccia dell’assassino dei suoi genitori. Il suo obiettivo? Il sindaco di Gotham City!

Inoltre, chi è Alfred Pennyworth? E perché è così determinato a porre fine alla neonata carriera di Batman?

Da Geoff Johns e Gary Frank, l’acclamato team creativo di Justice League e Shazam!

Batman: Tre Joker

DC Black Label Complete Collection

Autori: Geoff Johns, Jason Fabok

Data di uscita: 3 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 17X26

Contiene: Batman: Three Jokers (2020) #1/3

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

19,00 €

A grande richiesta, la raccolta completa della miniserie evento di Geoff Johns e Jason Fabok.

Batman ha scoperto che esistono ben tre Joker, e il loro piano è in atto da anni!

Nemmeno l’aiuto di Red Hood e Batgirl potrebbe bastare!

Una storia pazzesca che ha ridefinito per sempre il Principe della Risata!

Batman: La Notte del Cavaliere Oscuro 1

DC Black Label

Autori: Jock

Data di uscita: 3 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 21.6X27.6

Contiene:

Batman: One Dark Knight (2022) #1

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,90 €

L’artista britannico Jock (Joker: Il sorriso che uccide) scrive e disegna un nuovo progetto interamente dedicato al Cavaliere Oscuro!

Un temibile prigioniero deve essere trasferito dal carcere di Blackgate, ma cosa accadrebbe se la missione fallisse?

Riuscirà Batman a superare la notte in una Gotham City più buia e pericolosa che mai?

Una storia imperdibile per chi ha amato Batman: Lo specchio nero e la miniserie dedicata al Batman che Ride!

Before Watchmen: il Comico/Rorschach

DC Black Label Library

Autori: Lee Bermejo, J.G. Jones, Brian Azzarello

Data di uscita: 3 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 256

Formato: 17X26

Contiene: Before Watchmen: Comedian (2012) #1/6 (I), Before Watchmen: Rorschach (2013) #1/4 (I)

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828737841

27,00 €

Alla scoperta della vita segreta del Comico in un’America persino più folle di lui.

E a proposito di follia: le sempre più violente avventure del brutale vigilante Rorschach!

Due facce della stessa medaglia nel mondo di Watchmen.

Storie realizzate da Brian Azzarello con le matite di J.G. Jones e Lee Bermejo!

Before Watchmen – Cofanetto Completo

DC Black Label Library

Autori: J. Michael Straczynski, Darwyn Cooke, Brian Azzarello, Len Wein, AA.VV.

Data di uscita: 3 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Contiene: Before Watchmen: Minutemen/Silk Spectre, Before Watchmen: Dr. Manhattan/ Nite Owl, Before Watchmen: Il Comico/Rorschach, Before Watchmen: Ozymandias/ Il Corsaro Cremisi

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828737629

112,00 €

Tutti i prequel ufficiali di Watchmen in un unico cofanetto!

Le origini dei personaggi creati da Alan Moore e Dave Gibbons!

La vera storia dei Minutemen, di Ozymandias, di Rorschach e di tanti altri ancora!

Quattro volumi imperdibili realizzati da alcuni dei più grandi autori del fumetto americano!

Batman: il Film del 1989 a Fumetti

DC Evergreen

Autori: Dennis O’Neil, Jerry Ordway

Data di uscita: 3 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 136

Formato: 17X26

Contiene: Batman: The Official Comic Adaptation of the Warner Bros. Motion Picture

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828737728

17,00 €

Nel 1989 il mitico film Batman di Tim Burton uscì al cinema…

…e il mondo intero impazzì per il Cavaliere Oscuro, travolto da una vera e propria Batmania!

…e il mondo intero impazzì per il Cavaliere Oscuro, travolto da una vera e propria Batmania! Riviviamo le emozioni di questa celebre pellicola in un adattamento a fumetti realizzato dai mitici Dennis O'Neil e Jerry Ordway!

Le fantastiche interpretazioni di Michael Keaton, Jack Nicholson e Kim Basinger riprendono vita in una trasposizione indimenticabile!

Batman: Terra Uno 2

Autori: Gary Frank, Geoff Johns

Data di uscita: 3 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 17X26

Contiene: Batman: Earth One (2014) vol. 2

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

19,00 €

Gotham City viene gettata nel terrore da un enigmatico assassino che si fa chiamare l’Enigmista!

Il Cavaliere Oscuro dovrà tentare di risolvere la situazione mettendo d’accordo le ideologie sempre più contrastanti del detective Jim Gordon e del capo della sicurezza di Bruce Wayne.

Ma ci sono tanti altri misteri in agguato, come quelli che riguardano l’amico d’infanzia Harvey Dent…

…e una bizzarra creatura che si aggira nelle fogne: Killer Croc!

Before Watchmen: Ozymandias / Il Corsaro Cremisi

DC Black Label Library

Autori: Steve Rude, John Higgins, Jae Lee, Len Wein

Data di uscita: 3 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 256

Formato: 17X26

Contiene: Before Watchmen: Ozymandias (2012) #1/6, Before Watchmen: Dollar Bill (2013) #1, Before Watchmen: Minutemen (2012) #1/5 (II), Before Watchmen: Silk Spectre (2012) #1/4 (II), Before Watchmen: Comedian (2012) #1/4 (II), Before Watchmen: Nite Owl (2012) #

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828737872

27,00 €

Come nacque il folle piano di Ozymandias per salvare il mondo?

Chi era davvero Dollar Bill?

La risposta a queste e altre domande in un volume che contiene inoltre una storia speciale dedicata al Corsaro Cremisi.

Testi del supervisore di Watchmen, Len Wein!

Before Watchmen: Dr. Manhattan/Nite Owl

DC Black Label Library

Autori: J.Michael Straczynski, Adam Hughes, Andy Kubert, Eduardo Risso, AA.VV.

Data di uscita: 3 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 288

Formato: 17X26

Contiene: Before Watchmen: Dr. Manhattan (2013) #1/4 (I), Before Watchmen: Nite Owl (2012) #1/4 (I), Before Watchmen: Moloch (2013) #1/2 (I)

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828737834

29,00 €

Uno sguardo illuminante nella mente del Dr. Manhattan: tra il collasso del tempo e l’esplosione di infinite possibilità!

Le origini del secondo Nite Owl!

Il racconto della vita di Moloch!

Tre storie scritte da J. Michael Straczynski e disegnate da leggende dei comics!

Before Watchmen: Minutemen/Silk Spectre

DC Black Label Library

Autori: Amanda Conner, Darwyn Cooke

Data di uscita: 3 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 288

Formato: 17X26

Contiene: Before Watchmen: Minutemen (2012) #1/6 (I), Before Watchmen: Silk Spectre (2012) 1/4 (I)

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828737827

29,00 €