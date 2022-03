L’anime di One Piece non si ferma, e continua il suo fedele e qualitativamente alto adattamento, coerente con la saga di Wano, che ormai si separa brevemente dall’opera originale. Nonostante tutto, lo studio di animazione ha rilasciato i titoli dei nuovi episodi, e sembrano essere davvero degni di nota.

Tuttavia, nonostante l’anime sia distante dal manga, anche la versione animata sta per avvicinarsi alla conclusione della saga di Wano, che tra poco avrà una pausa così come la sosterrà Oda in persona. Infatti l’episodio 1014 sarà slittato alla prossima settimana, visto che il 13 Marzo verrà trasmesso lo speciale dedicato ad Ace e Yamato.

L’episodio 1014 quindi, che andrà in onda il 20 Marzo, si intitolerà “Le Lacrime di Marco! I Retroscena della Ciurma di Barbabianca“. La settima successiva, invece, debutterà la tanto attesa puntata che adatterà il capitolo 1000 di One Piece e si intitolerà “Luffy Cappello di Paglia, l’Uomo che Diventerà il Re dei Pirati!”

Quindi, senza ombra di dubbio, saranno due episodi davvero meravigliosi, e tutti siamo curiosi di vedere come la Toei Animation adatterà per il piccolo schermo, lo storico capitolo 1000 di One Piece. Rimanete aggiornati sul nostro sito.

One Piece Episode 1014-1015 Staff BREAK ON MARCH 13 1014: Marco's Tears! Background of the Whitebeard Pirates

ED: Katsumi Tokoro/AD: Masahiro Shimanuki 1015: Straw Hat Luffy – The Man Who Will Become King of the Pirates

ED: Megumi Ishitani/ADs: Keisuke Mori and Hirotaka Ito — YonkouProductions (@YonkouProd) March 5, 2022

Nonostante il caos di Onigashimna, Ace riesce a tornare nella serie, lasciando una considerevole emozione già dal piccolo promo condiviso online. Successivamente al flashback riguardante Otama a inizio saga, adesso è il turno di Yamato di ricordare il suo incontro con il leggendario Ace.

L’episodio 1013 intitolato Il passato di Yamato – L’uomo che mira alla testa di un imperatore, di cui potete osservare il trailer nel tweet in calce, racconterà il rapporto tra Ace e Yamato discusso in precedenza, rivelando così i moventi che hanno condotto la donna alla conoscenza del fratello adottivo di Rufy.

L’episodio uscirà il 13 Marzo.

#ONEPIECE

NEW :ONE PIECE TV Anime will broadcast an original anime episode on March 6th, narrating the story between Yamato and Ace.

The episode 1014 will also be postponed. pic.twitter.com/GQrpDRBmAW — OROJAPAN (@Orojapan1) February 24, 2022

La puntata sarà un vero e proprio episodio speciale dedicato ad Ace, visto che gli eventi narrati traggono spunto sì dal manga, ma il tutto sarà arricchito per l’occasione, che sancisce il ritorno, seppur in un flashback, di Ace pungo di fuoco, il fratello di Rufy.

Ricordiamo che One Piece avrà una versione in live-action prodotto da Netflix:

Il cast quando è stato rivelato ovviamente ha suscitato polemiche e discussioni non indifferenti da parte del pubblico, mantenendo alte la diffusione delle news nelle prime settimane della dichiarazione ufficiale degli attori.

One Piece attualmente è al capitolo 1042; la saga di Wano è alle battute finali e Rufy è sempre più pronto al suo destino. Se il live-action avrà successo, il materiale alla produzione ed agli sceneggiatori, di certo non mancherà. Il caso Cowboy Bebop (qui la nostra recensione) di certo ha scosso l’utenza che non ha alte aspettative per la produzione.