La Final Season de L’Attacco dei Giganti sta ottenendo risultati strabilianti e le notizie al riguardo sono sempre più fresche, divertenti, stimolanti ed interessanti. L’incredibile trasposizione animata è meravigliosamente fedele al manga, grazie anche l’enorme ausilio di Isayama che mai come in questo caso, è stata coinvolta in maniera incisiva.

Le scene concerni alla parte finale sono state davvero una sfida per regista e animatori, e durante un’intervista il loro sfogo è stato più che plausibile. Questa volta hanno discusso della morte apparente di Eren Jeager per mano del devastante colpo scagliato da Gabi, che ha messo in serie difficoltà il regista Yuichiro Hayashi.

La preoccupazione di Yuichiro Hayashi riguardava la rappresentazione inerente alla sospensione temporale successivamente al taglio della testa di Eren, dove il tutto è stato risolto utilizzando il fumo della battaglia per donare al pubblico maggiore comprensioni sull’evento presente:

Il fumo è presente ovunque, ma quando il tempo si blocca, il cielo nuvoloso diventa immediatamente sereno. Quasi ricordando una semplice e serena giornata invernale. Così ho creato il contrasto, provando e riprovando sempre nuovi elementi; il risultato da parte della produzione è stato davvero affascinante.

Nelle scorse ore è stato anche pubblicato un nuovo poster inerente all’Episodio 83 de L’Attacco dei Giganti, dove Gabi e Falco sono i protagonisti:

New illustration to celebrate the broadcast of episode 83 drawn by Kibi Dango 14 🔥 pic.twitter.com/7JPaX8fvFo — Attack On Fans (@AttackOnFans) February 27, 2022

Quando si è vicini alla conclusione, ogni opera che si rispetti rivela in ogni puntata dettagli scioccanti ed incredibili, volti a chiudere ogni cerchio narrativo aperto in precedenza.

Non fa eccezione l’episodio di prossima uscita, dal titolo Night of the End (Notte della Fine) dove quest’ultimo lascia presagire toni aspramente drammatici della serie, che si appresta ad arrivare verso la fine, dove la violenza scaturita da innumerevoli momenti incisivi la fa da padrone, senza via di scampo per alcun personaggio. Ognuno va in contro al suo destino e la massacrante Marcia dei Colossali continua a terrorizzare il mondo.

Attack On Titan 4×25 (Episodio totale 84) verrà trasmesso domenica 6 marzo in Giappone, e sarà disponibile sottotitolato in italiano alle 21.45 dello stesso giorno su Crunchyroll.

Oltre alla clip promo rilasciata qualche giorno fa, oggi sul sito ufficiale della serie è comparsa anche una breve ma incisiva sinossi, esplicata di conseguenza:

Prima della guerra, esisteva già il nostro nemico. Ci siamo odiati, ci siamo disprezzati e infine, uccisi a vicenda. Oltre questo falò, ora, ci sono guerrieri con un concetto di “giustizia” diverso dal nostro.