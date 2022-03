My Hero Academia: nuovo sketch di Toga contro Ochaco

La battaglia finale di My Hero Academia è iniziata nelle pagine del manga.

Gli eroi della UA Academy affrontano gli innumerevoli nemici sotto l’influenza di All For One, inclusi Shigaraki, Dabi e il malvagio bevitore di sangue conosciuto come Toga.

Con quest’ultimo antagonista ora faccia a faccia sia con Ochaco che con Deku, un assistente di Horikoshi ha colto l’occasione per pubblicizzare l’imminente battaglia con una nuova grafica.

Questa allude alla lotta tra questi due personaggi che hanno una cotta per Deku.

L’ossessione di Toga per Deku e Uravity si è mostrata in un modo nuovo e terrificante nell’ultima stagione dell’adattamento anime di My Hero Academia.

La League of Villains affronta il Meta Liberation Army nell’arco finale della quinta stagione.

Durante questa battaglia, Toga scopre un nuovo aspetto del suo Quirk. Inizialmente le permetteva solo di rubare l’aspetto della vittima di cui aveva bevuto il sangue, ma ora può usare anche i suoi Quirk.

Assumendo sia l’aspetto che il Quirk di Uravity, Toga è stata in grado di far volare i membri dell’MLA in cielo e farli cadere grottescamente.

L’account Twitter ufficiale dell’assistente di Kohei Horikoshi, Nagotomo, ha condiviso un nuovo artwork che mostra una lotta tra Ochaco e Toga

Con l’arco finale attualmente in corso, Toga sarà forse uno dei cattivi più letali al di fuori di All For One e Shigaraki.

L’antagonista ora ha a sua disposizione i poteri di Twice, che le permetterebbero di creare innumerevoli copie di se stessa per sopraffare i nostri eroi e forse rivendicare la vittoria per il Fronte di Liberazione Paranormale.