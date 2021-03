My Hero Academia 305 sembra raggiungere il climax del mini arco narrativo in cui Deku è impegnato in un viaggio all’interno di One for All.

Per il ragazzo infatti è tempo di passare un ultimo importante “test” ma la sua maturazione, e la conoscenza del quirk, sembrano ancora lontane dall’essere completate!

Attenzione la seguente news contiene spoiler su My Hero Academia 305!

Il precedente capitolo si era concluso con Nana Shimura, la settimana utilizzatrice di One for All, che chiedeva a Deku se fosse pronto ad uccidere Tomura Shigaraki.

La risposta di Deku non si è fatta attendere e il ragazzo ha istantaneamente rigettato l’idea di uccidere a sangue freddo confermando che durante l’ultima battaglia con Shigaraki ha intravisto dentro di lui un ragazzo di nome Tenko Shimura che è possibile salvare.

Deku afferma quindi che lo scopo di One for All non è uccidere ma salvare le persone.

Dopo questa perentoria affermazione, Shimura scoppia a piangere confermando che Deku è davvero il degno successore di All Might per la fibra morale dimostrata pur essendo così giovane.

Tuttavia l’obbiettivo di Deku è ambizioso e per essere raggiunto il potere di One for All deve essere completamente sviluppato. Per questo motivo Shimura chiede ai misteriosi 3° e 4° precedenti utilizzatori del quirk di palesarsi e “aiutare” Deku.

Il finale di My Hero Academia 305 riporta alla mente una vecchia teoria del Dr. Garaki riguardanti le Singolarità dei quirk.

Secondo questa teoria i quirk, come gli esseri umani, si evolvono combinandosi fino a raggiungere livelli di potere incontrollabili per il corpo e la psiche umane. Lo scienziato pazzo inoltre aveva previsto uno scenario in cui uno o più quirk avrebbero portato alla distruzione della razza umana: che lo scontro fra One for All e All for One sia proprio questa Singolarità?

My Hero Academia – il manga e l’anime

My Hero Academia è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 291 capitoli settimanali e i primi 276 sono raccolti in 28 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha). In Italia i diritti del manga sono stati acquistati da Edizioni Star Comics con 25 volumi disponibili.

Il manga ha goduto di una trasposizione animata in 4 serie con 88 episodi totali trasmessi. In Italia è possibile guardarle gratuitamente, legalmente, e con sottotitoli in Italiano sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit). Dal 17 settembre 2018 al 7 gennaio 2019 Mediaset, attraverso Italia 2, ha trasmesso le prime serie animate in chiaro e doppiaggio in italiano.

La quinta stagione è in fase di produzione.

Il primo lungometraggio, “My Hero Academia – The Movie: Two Heroes“, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e vanta la collaborazione attiva di Kohei Horikoshi stesso e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit. Il secondo film, “My Hero Academia: HEROES RISING” è disponibile su Netflix mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019. È in lavorazione, inoltre, un lungometraggio live action con la collaborazione congiunta di Shueisha e di Legendary (studio statunitense).

Trama

“In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità. Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita… Come sarà la scuola in un mondo del genere?!”

