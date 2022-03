Pokémon: ecco un curioso crossover con Kill La Kill

L’universo Pokémon è in continua espansione e l’enorme produzione, tra anime, manga e videogiochi continua senza sosta, infatti mentre il nuovo videogame del franchise Leggende Pokémon Arceus viene ancora giocato, apprezzato e sviscerato dalla community dei fan, Game Freak si prepara a chiudere l’anno con due nuovi giochi, appunto. Ovviamente sono stati presentati i nuovi starter che saranno presenti all’inizio dei nuovi titoli, e le critiche non sono mancate come da prassi.

Il brand è così vasto ed apprezzato che è di ispirazione a molti artisti, che ogni giorno crea mash-up esagerati e divertenti. Questa volta tocca a @_nekiis, che sul suo profilo Twitter ritrae Ryuko Matoi, protagonista della nominata serie Kill La Kill, al fianco di uno Scizor possedente qualche tratto distintivo differente dalla norma. Il nome che è stato dato al Pokémon, ovvero Senketsu, richiama il kamui, quindi quest’ultimo è privo dell’occhio destro e ricorda il design dell’uniforme studentesca presente nella serie, creata dal padre di Ryuko.

Inoltre la chicca di affiancare Scizor a Ryuko non è per compiacere il senso estetico dell’artista, ma richiama l’arma principale della ragazza, ovvero la metà di una spada-forbice; si chiude elegantemente il cerchio richiamando tutta l’opera alla prima ed immortale generazione Pokémon.

Parlando dei tre starter dei nuovi videogiochi, invece:

Quaxly è uno dei tre starter selezionabili del prossimo Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, e si tratta di un Anatroccolo di tipo Acqua, seguito da Sprigatito, ovvero un Erbagatto, di tipo Erba, e Fuecoco Fuocodrillo di tipo Fuoco. La semplicità della nona generazione ricorda gli albori della serie, dove il design rispecchiava una leggerezza non indifferente e questo ha permesso di fondere vecchio e nuovo in una buona fusione storica.

Nintendo ha quindi dato il via alla nona generazione Pokémon che fin dal lancio ha fatto già discutere e riflettere gli appassionati, nonostante siano passati pochi giorni dall’annuncio. Ma le meraviglie di internet non si fermano con la notizia appena letta, e ancora una volta colpiscono egregiamente, non si placano, e senza lasciarci fiatare un attimo si presenta con un crossover improponibile, spiccato e divertente, che coinvolge Le Bizzarre Avventure di Jojo, uno dei manga più letti e seguiti in assoluto, vi invitiamo a cliccare al link e non ve ne pentirete.