Pokémon Scarlatto e Violetto: i due titoli hanno rischiato per via della guerra

Pokémon Scarlatto e Violetto si sono presentati al pubblico, e nonostante tutto stavano rischiando di non essere presentati visti gli eventi drammatici che hanno coinvolto Russia e Ucraina. La notizia arriva dopo un’altra dichiarazione rilevante da parte di EA, riguardo ai provvedimenti da adottare riguardo l’uscita dei suoi videogame sportivi in Russia, compreso Fifa ovviamente.

Tramite un comunicato direttamente da The Pokémon Company, apprendiamo la notizia che i due titoli di prossima uscita a fine 2022, ovvero Pokémon Scarlatto e Violetto, hanno rischiato di non essere annunciati al fronte dei drammatici avvenimenti riguardanti la guerra.

La compagnia ha proseguito discutendo della sensibilità della situazione, e non riteneva opportuno parlare di videogiochi negli stessi giorni in cui la Russia ha dichiarato guerra all’Ucraina; purtroppo non è stato possibile posticipare il tutto per il semplice movente che Pokémon Presents era una presentazione pre-programmata e nessuna ha potuto gestire al meglio la situazione.

Intanto che il nuovo videogame del franchise Leggende Pokémon Arceus viene ancora giocato, apprezzato e sviscerato dalla community dei fan, Game Freak si prepara a chiudere l’anno con due nuovi giochi, appunto. Ovviamente sono stati presentati i nuovi starter che saranno presenti all’inizio dei nuovi titoli, e le critiche non sono mancate come da prassi.

Parlando dei tre starter invece:

Quaxly è uno dei tre starter selezionabili del prossimo Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, e si tratta di un Anatroccolo di tipo Acqua, seguito da Sprigatito, ovvero un Erbagatto, di tipo Erba, e Fuecoco Fuocodrillo di tipo Fuoco. La semplicità della nona generazione ricorda gli albori della serie, dove il design rispecchiava una leggerezza non indifferente e questo ha permesso di fondere vecchio e nuovo in una buona fusione storica.

Nintendo ha quindi dato il via alla nona generazione Pokémon che fin dal lancio ha fatto già discutere e riflettere gli appassionati, nonostante siano passati pochi giorni dall’annuncio. Ma le meraviglie di internet non si fermano con la notizia appena letta, e ancora una volta colpiscono egregiamente, non si placano, e senza lasciarci fiatare un attimo si presenta con un crossover improponibile, spiccato e divertente, che coinvolge Le Bizzarre Avventure di Jojo, uno dei manga più letti e seguiti in assoluto, vi invitiamo a cliccare al link e non ve ne pentirete.