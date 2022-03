Pokémon Scarlatto e Violetto: la nona generazione in 8-bit

Pokémon Scarlatto e Violetto si è presentato al pubblico, portando il brand alla nona generazione ormai. Game Freak durante il Pokémon Day ha presentato i due nuovi titoli e successivamente le discussioni e le opinioni sono fioccate senza sosta.

Intanto che il nuovo videogame del franchise Leggende Pokémon Arceus viene ancora giocato, apprezzato e sviscerato dalla community dei fan, Game Freak si prepara a chiudere l’anno con due nuovi giochi, appunto. Ovviamente sono stati presentati i nuovi starter che saranno presenti all’inizio dei nuovi titoli, e le critiche non sono mancate come da prassi.

Quaxly ad esempio, è uno dei tre starter selezionabili del prossimo Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, e si tratta di un Anatroccolo di tipo Acqua, seguito da Sprigatito, ovvero un Erbagatto, di tipo Erba, e Fuecoco Fuocodrillo di tipo Fuoco. La semplicità della nona generazione ricorda gli albori della serie, dove il design rispecchiava una leggerezza non indifferente.

Il design semplice ed accattivante di certo ricorda le vecchie glorie, questo è acclarato, quindi anche in giro per il web la sensazione è stata la stessa emanata anche per altri appassionati. Infatti questa fresca e futura generazione di Pokémon è stata trasformata in 8-bit, proprio in memoria dei vecchi tempi, da un’artista che ha condiviso il suo operato su Twitter.

Da come si può notare il lavoro è appassionato, ispirato e maniacale, e quasi conduce alla voglia di rigiocare le nuove generazioni in 8-bit e perché no magari su un bel Game Boy vecchio stampo. Vi invitiamo a cliccare sul link in calce ed esplorare il profilo dell’artista, che di certo vi farà cadere la mascella dallo stupore.

Nintendo ha quindi dato il via alla nona generazione Pokémon che fin dal lancio ha fatto già discutere e riflettere gli appassionati, nonostante siano passati pochi giorni dall’annuncio. Ma le meraviglie di internet non si fermano con la notizia appena letta, e ancora una volta colpiscono egregiamente, non si placano, e senza lasciarci fiatare un attimo si presenta con un crossover improponibile, spiccato e divertente, che coinvolge Le Bizzarre Avventure di Jojo, uno dei manga più letti e seguiti in assoluto, vi invitiamo a cliccare al link e non ve ne pentirete.