The Last Shadowhawk: Jim Valentino celebra i 30 anni di Image Comics

Per festeggiare i 30 anni dalla fondazione di Image Comics il co-fondatore Jim Valentino lancia The Last Shadowhawk, una miniserie dedicata alla sua creazione che celebrerà un po’ tutti i grandi personaggi pubblicati dalla “grande I”.

Jim Valentino ha infatti pubblicato la notizia su Instagram, dicendo “Scopri in anteprima una nuovissima serie di ShadowHawk in arrivo ad agosto. Tieni gli occhi aperti per maggiori informazioni!”

LEGGI ANCHE:



Il ritorno di Saga apre il trentennale della Image

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jim Valentino (@jimvalentinoshadowline)

Si tratta di The Last Shadowhawk, che sarà pubblicato nell’agosto 2022, in occasione sia del 30° anniversario di Image Comics che dei 30 anni di Shadowhawk di Jim Valentino. E, a giudicare dalla copertina, The Last Shadowhawk sarà anche una sorta di crossover per i maggiori personaggi Image Comics, con Spawn, Invincible, Savage Dragon, Badrock e una nuovo Witchblade, in un’evidente omaggio alla copertina originale di Youngblood #1, il primo fumetto pubblicato da Image, la casa editrice fondata dai sette autori usciti dalla Marvel per avere il controllo e la proprietà delle loro creazioni (per assurdo, ad oggi i diritti di Youngblood non sono più in mano a Rob Liefeld, il creatore della serie)

ShadowHawk è apparso per la prima volta nel secondo numero della serie Youngblood di Rob Liefeld nel 1992: si tratta di un avvocato che è diventato un violento vigilante per affrontare casi che non poteva perseguire in modo soddisfacente attraverso i tribunali.

Jim Valentino è stato un creatore ed editore di fumetti autobiografici di piccole dimensioni negli anni Settanta, creato Normalman negli anni Ottanta edito da Dave Sim e poi da Deni Loubert. Alla fine degli anni ’80, Valentino iniziò a lavorare per la Marvel Comics, in particolare sulla serie Guardiani della Galassia negli anni Novanta. Alla Image Comics, Valentino ha prodotto serie come ShadowHawk e il libro semi-autobiografico in bianco e nero del 1997 A Touch of Silver. Valentino è stato anche editore di Image dal 1999 al 2003, durante il quale ha supervisionato la diversificazione della pubblicazione di Image coinvolgendo creatori come Robert Kirkman, che ha creato The Walking Dead. Attualmente è ufficialmente Vice Presidente di Image Comics.