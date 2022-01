Il ritorno di Saga apre il trentennale della Image

La serie science-fantasy è solo il primo di una serie di grandi ritorni previsti per il 2022

L’Image Comics apre i festeggiamenti per il suo trentesimo anniversario con il ritorno sugli scaffali di uno dei titoli di maggiore successo. Il ritorno di Saga, la serie science-fantasy di Brian K. Vaughan e Fiona Staples, è solo il primo di una serie di ritorni programmati apposta per celebrare la ricorrenza.

Il 2022 segna infatti il trentesimo anniversario da quando i tre disegnatori più famosi della Marvel, ovvero Jim Lee, Todd McFarlane e Rob Liefeld, decisero di lasciare la casa editrice per la quale avevano realizzato fumetti in grado di vendere milioni di copie e di mettersi in proprio, portando con loro altri quattro colleghi, ovvero Jim Valentino, Whilce Portacio, Erik Larsen e Marc Silvestri.

È passato moltissimo tempo: Rob Liefeld è stato il primo dei fondatori a lasciare la grande I, e qualche anno più tardi Jim Lee avrebbe venduto i suoi Wildstorm Studios alla DC Comics, diventandone in breve tempo Chief Creative Officer.

I loro vecchi compagni continuano, chi realizzando da 30 anni sempre la stessa serie (Erik Larsen con Savage Dragon), chi semplicemente gestendo il franchise del proprio personaggio (Todd McFarlane con Spawn), a portare avanti la più grande casa editrice di comics indipendente d’America, casa di alcuni dei prodotto creator-owned di maggiore successo, come The Walking Dead o lo stesso Saga.

Il 26 gennaio, dopo una pausa di due anni e mezzo, Saga, uno dei titoli di punta della Image Comics, tornerà nei comic shop senza copertine variant e senza nessuna rinumerazione “ingannevole”.

La serie riprenderà infatti esattamente da dove era stata interrotta con Saga #55. con Vaughn e Staples che intendono rispettare i piani per la serie per un totale di 108 numeri, come anticipato anni fa.

Saga era proprio una delle serie lanciate nel 2012 per festeggiare il ventesimo anniversario della casa editrice, per cui appare appropriato che sia proprio il suo ritorno ad aprire l’anno del trentennale.

Saga viene pubblicato in Italia da Bao Publishing, che potrà quindi riprendere le pubblicazioni dei volumi attualmente fermi al nono.