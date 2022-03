Feltrinelli Comics: tutti i fumetti in uscita a marzo 2022

Feltrinelli Comics ha pubblicato la lista di tutti i fumetti in uscita nel 2022, andiamo a scoprirla insieme.

Don Zauker. L’ultimo esorcismo

di Emiliano Pagani e Daniele Caluri

128 pagine – 17,00 Euro

Dal 3 marzo

Madonne che piangono, demoni scacciati a suon di randellate, bimbi battezzati con gli scaracchi, denari estorti ai fedeli, interpretazioni delle sacre scritture che fanno tremare papi e rabbini, truffe, fregature e raggiri: questo e altro è il mondo di Don Zauker, ancora più estremo, ancora più esilarante. Proprio nel momento in cui sembrava aver appeso il crocifisso al chiodo, un’inattesa missione lo chiama, e il prete esorcista si sacrificherà con il suo noto eroismo per portarla a termine. Lo scopriremo nell’inedito che chiude L’ultimo esorcismo e che arricchisce ulteriormente una nuova raccolta di storie pubblicate in origine sul “Vernacoliere”, appositamente riviste dagli autori per il diabolico piacere dei fan.

COMICS & SCIENCE – Vol. 1

con le storie di: Zerocalcare, Federico Bertolucci, Diego Cajelli, Giovanni Eccher, Claudia Flandoli, Leo Ortolani, Giuseppe Palumbo, Gabriele Peddes, Sergio Ponchione, Tuono Pettinato

240 – 23,00 Euro

Dal 31 marzo

Perché la scienza e perché a fumetti? Perché la scienza e le sue scoperte pervadono la vita quotidiana e incidono nei nostri destini come mai prima nella storia. Perché a fumetti diventa chiaro ciò di cui non tutti siamo consapevoli: la scienza è divertente. E avventurosa. E appassionante. Il progetto Comics&Science nasce con l’obiettivo di promuovere il rapporto tra la divulgazione scientifica e l’intrattenimento di qualità. A partire dal 2013 il Cnr, Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha pubblicato una serie di albi realizzati da alcuni dei migliori fumettisti italiani, che si sono immersi nelle attività e nei luoghi della scienza. Ne sono emersi con storie uniche e avvincenti, in cui la fantasia e l’originalità procedono di pari passo con il rigore e la precisione. Storie, raccolte in questo volume, che ci accompagnano nei “misteri” più affascinanti della fi sica, della chimica, della matematica… in campi del sapere classici, indagati da millenni, e contemporanei. Ogni storia è corredata da un apparato critico a cura di Roberto Natalini e Andrea Plazzi, ideatori del progetto Comics&Science.