Hiroshi Motomiya lancia il manga Shin Good Job

Il 13° numero di quest’anno della rivista Young Jump di Shueisha ha rivelato il 24 febbraio che Hiroshi Motomiya lancerà un nuovo manga intitolato Shin Good Job (New Good Job).

Il nuovo manga vedrà la luce nel prossimo numero della rivista giovedì.

Nuova serie per Hiroshi Motomiya

Come con il suo precedente manga Good Job, il nuovo manga sarà un omnibus. Il nuovo manga sarà incentrato su personaggi che “vivono nell’attuale”.

La prima storia si concentrerà su un protagonista inimmaginabilmente ricco.

La serie manga originale Good Job è un omnibus su varie occupazioni. È stato lanciato con lo slogan “Esattore delle tasse, fattorini, infermieri… questo vale per tutti gli adulti che lavorano!”

Hiroshi Takano e Motomiya hanno lanciato il manga Good Job su Young Jump a luglio 2018 e lo hanno terminato a luglio 2020.

Motomiya ha debuttato come artista manga nel 1965. Molti dei suoi altri manga, come Otoko Ippiki Gaki Daisho, Ore no Sora e Otokogi, hanno ispirato adattamenti live-action e anime.

Il suo manga Katsu Futaro!! ha ispirato un film live-action uscito a novembre 2019.

Il popolare manga Salaryman Kintaro di Motomiya è stato pubblicato sulla rivista Weekly Young Jump di Shueisha dal 1994.

Ha riavviato la serie come manga web nell’aprile del 2005 e ha lanciato diverse serie spin-off su Weekly Young Jump dal 2009.