Bandai Namco: stipendio aumentato a tutti gli sviluppatori

Bandai Namco è sicuramente uno degli studi di sviluppo più in forma negli ultimi anni, visto e considerato i titoli all’attivo: Little Nightmares II, Scarlet Nexus, Guilty Gear Strive e Tales of Arise, sono solo alcuni dei titoli sviluppati, e come se non bastasse sta superando tutti i record grazie all’uscita recente di Elden Ring. Bandai Namco si appresta a cambiare volto, logo e slogan, insieme ad un sostanzioso aumento di stipendio a tutti gli sviluppatori, per Aprile 2022.

Secondo quanto descritto nel nuovo comunicato stampa condiviso dalla sede centrale di Tokyo, Bandai Namco introdurrà quindi un nuovo sistema di compensazione per i suoi dipendenti, aumentando lo stipendio base di questi ultimi di 50.000 yen al mese (390 euro circa), senza esclusione per nessuna figura professionale. Il cambiamento sarà applicato quindi, sia ai neolaureati che ai dipendenti di lunga data, con il salario mensile che passa da 232.000 a 290.000 yen, ovvero da 1.600 a 2.200 euro. Le cifre dichiarate non hanno una collocazione lorda o netta, questo lo studio di sviluppo non lo specifica, ma a prescindere è davvero un ottima notizia per gli sviluppatori di videogiochi, che questa volta sono ringraziati a dovere.

Ulteriore aggiunta, è sicuramente il sistema “Activity Based Working (ABW)”, dove i dipendenti potranno scegliere dove e quando lavorare (forse riguarda solo figure specifiche), semplicemente rispettando le scadenza annunciate dall’azienda e quindi dalla dirigenza. Non abbiamo neanche conferma se tutti questi nuovi vantaggi siano rivolti a livello internazionale oppure solo ai prescelti giapponesi, ma sicuramente è una nota positiva in un mondo dove i posti di lavoro sono ormai tossici più che stimolanti.

Tra le ultime novità Bandai Namco, troviamo Elden Ring, che non smette di essere la colonna portante delle news in queste settimane, e nonostante l’enorme mole di informazioni al riguardo, il titolo FromSoftware desta e dona spesso e volentieri curiosità uniche, volte a stuzzicare la psiche e il palato dei videogiocatori, e in questo caso anche quello degli amanti delle serie televisive. La Lore creata da Hidetaka Miyazaki di certo spicca per originalità e trovate geniali, e questa vicenda riportata è sicuramente, solo la “punta dell’iceberg” di un percorso ancora da macinare.